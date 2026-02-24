Lima se viene expandiendo cada día más y muestra de ello es la próxima construcción de la denominada Ciudad Bicentenerio Luis Castañeda Lossio en el norte de la capital, específicamente en Ancón, localidad que alberga a uno de los balnearios más visitados y que representa un punto de conexión con el puerto de Chancay y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El proyecto está ubicado a la altura del kilómetro 43 de la Panamericana Norte y contempla la construcción de 5 mil casas bajo la iniciativa de vivienda de interés social, lo que beneficiará a más de 25 mil personas. La obra se implementará sobre tres áreas que, en total, suman más de 108 hectáreas, lo que representa más de un millón de metros cuadrados.

Para ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) transfirió, a través de una resolución, la titularidad de los mencionados tres terrenos, que tienen áreas de 439,018,48 m², 315,468,75 m² y 329,300,04 m², a la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) para que ejecute el proyecto.

La Municipalidad de Lima planea que se construyan 5 mil casas de bajo costo en Ancón. (Foto: MML)

El Comercio pudo conocer que en la primera etapa del proyecto se efectuará la planificación y zonificación. Luego, se desarrollará la habilitación urbana y se instalarán los servicios básicos, como agua y electricidad, y acceso vial. Posteriormente, se construirán las casas y se implementarán los centros de salud, centros educativos y espacios recreativos.

Se tiene previsto que los ciudadanos de bajos recursos accedan a las viviendas de interés social del proyecto Ciudad Bicentenario mediante los bonos Techo Propio que entrega el Fondo MiVivienda.

Municipalidad de Lima planea ejecutar el proyecto en dos años

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se ha planeado ejecutar el proyecto en dos años y que la iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo Urbano de Lima norte proyectado al 2034.

“Dentro de dos años esperamos contar con todas las viviendas, son 5 mil viviendas que va a estar al servicio de la población. Tenemos ese plazo de dos años que nos ha establecido el marco legal, y son más de 100 hectáreas”, afirmó el burgomaestre.

La SBN entregó a la Municipalidad de Lima el terreno donde se construirá la Ciudad Bicentenario. (Foto: Emilima/Facebook)

Según Reggiardo, el proyecto permitirá desarrollar “una ciudad planificada, moderna y sostenible”, así como atender la necesidad de la población por tener una “vivienda digna”. Remarcó que en el proyecto Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lossio se desarrollarán viviendas de interés social a fin de reducir la brecha de acceso a casas y servicios.

“Esta iniciativa nos permitirá implementar un modelo de desarrollo urbano sostenible basado en el uso eficiente y responsable del suelo, la planificación territorial integral y una gestión ordenada del crecimiento de nuestra ciudad”, refirió.

Ciudad Bicentenario tendrá un gran impacto en Ancón, indicó el alcalde Samuel Daza

El proyecto Ciudad Bicentenario tendrá un gran impacto en lo económico y social en Ancón, ya que fomentará que se abran nuevos locales comerciales, así como de servicio y asistencia al vecino, indicó el alcalde de dicho distrito, Samuel Daza, a El Comercio.

Remarcó que las personas que trabajan en el puerto de Chancay podrían optar por residir en la Ciudad Bicentenario al estar más cerca de Lima. La misma decisión podrían tomar los trabajadores que construyan o laboren posteriormente en el Parque Industrial de Ancón, el cual también está próximo a construirse y que está ubicado a un costado del proyecto inmobiliario.

Daza intuyó que miles de vecinos de los 3 millones de habitantes que tiene Lima norte migrarán a la nueva ciudad que albergará Ancón, por lo que consideró urgente la construcción de nuevos accesos viales. Recordó que la Panamericana Norte se encuentra saturada y que esa situación se ha intensificado por el cierre de la avenida Néstor Gambetta.

Samuel Daza, alcalde de Ancón. (Foto: Municipalidad de Ancón)

Por ello, planteó que la Línea 3 del Metro de Lima y Callao llegue hasta Ancón, ampliar la Panamericana Norte a cuatro carriles por sentido, que se construyan pasos a desnivel en cinco puntos de dicha carretera y ensanchar el puente Chillón.

Además, consideró que la Panamericana Norte no solo debe ser la única vía de acceso a Ancón, por lo que le planteó a la Municipalidad de Lima construir una carretera alterna. Incluso, recordó que ya no existe concesión, por lo que se pueden implementar rutas alternas cercanas a la vía principal.

Planteó que un 10% o 15% de las casas que se planean construir en la Ciudad Bicentenario sean destinadas a los vecinos de Ancón que no tienen una vivienda. Destacó que se haya destinado el área en mención a la Municipalidad de Lima, pues advirtió que había el peligro de que sea invadido por traficantes de terrenos. Recordó que anteriormente el predio estaba en manos de Serpar para construir un espacio público.

La MML tiene un plazo de 8 años para ejecutar el proyecto, indicó la SBN

La Municipalidad de Lima tiene un plazo de 8 años para ejecutar la construcción del proyecto Ciudad Bicentenario Luis Castañeda y, en caso de no cumplir con ese objetivo, el predio revertiría al Estado, informó Sally Yanqui Layme, especialista en Bienes Estatales de la SBN, a El Comercio.

La funcionaria indicó que, dentro de ese plazo de 8 años, la MML debe presentar en un tiempo de dos años un contrato de adjudicación a una empresa que se encargará de desarrollar el proyecto inmobiliario.

“Lo que hace la Municipalidad de Lima es presentar ante la SBN un expediente de proyecto y, dentro de esos documentos, adjunta un cronograma, en el cual establece un plazo para la ejecución del proyecto. Nosotros evaluamos esta información y dentro de esa evaluación se ha advertido que el plazo que tiene la MML para la ejecución del proyecto es de 8 años”, indicó Yanque Layme.

“Dentro de ese plazo de 8 años, la Municipalidad de Lima tiene dos años para que presente un contrato de adjudicación, lo que significa que en este proyecto va a participar un tercero, que vendría a ser un privado, e indique finalmente quién ejecutará el proyecto”, agregó.

Este es el terreno donde se construirá Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lossio. (Foto: SBN/Facebook)

“En el caso que la MML no presentara este contrato, lo que sucede es que la SBN hace un procedimiento interno y lo que se busca es que el bien que se entregó para que la municipalidad disponga sea revertido, lo que representa una especie de sanción, y el predio entregado vuelve a propiedad de la SBN”, precisó.

Además, remarcó que el objetivo de la transferencia del terreno es que la Municipalidad de Lima desarrolle un programa de vivienda de interés social. Recordó que en un inicio el terreno estuvo cedido en favor de Serpar, pero se hizo un procedimiento interno para que vuelva a la SBN y, posteriormente, se efectuó la transferencia en favor de Emilima.

“Cuando la Municipalidad de Lima solicitó estos predios su propósito es ejecutar el proyecto Ciudad Bicentenario con viviendas de interés social. En el caso que no se llegue a cumplir dicha finalidad el predio vuelve nuevamente al Estado”, precisó la funcionaria.