La delincuencia continúa en Lima Metropolitana. Esta vez, las cámaras de seguridad de un condominio ubicado en el distrito de Jesús María registraron el ataque contra una mujer por parte de un sicario encapuchado que la esperaba para poder atacarla.

Según informó Latina Noticias, se trata de Jasith Mery Sangama Fasabi, de 47 años, quien recibió varios disparos en el rostro y pierna en el momento en que ingresaba al condominio.

La mujer caminaba junto a otra acompañante y al momento de ingresar al edificio, se percató de la presencia del sicario, que rápidamente se acercó a ella, con lo cual decidió correr hacia su condominio en la cuadra 13 de la avenida Brasil.

El sujeto disparó varias veces contra la víctima mientras la perseguía, siendo alcanzada en el rostro y pierna. La víctima fue trasladada a la clínica Stella Maris de ese distrito, donde permanece bajo observación médica.

Según testigos del hecho, el delincuente escapó de la zona del ataque en una bicicleta en dirección al distrito de Breña. Al momento del hecho, estaba con una capucha que le cubría parte del rostro.

En la zona se hallaron más de cuatro casquillos de bala y uno de los disparos impactó en la ventana de una vivienda cercana. Dentro del condominio, el portero presenció la escena, pero no intervino.

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En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones para determinar las causas del ataque y ubicar al responsable. Hasta el momento, se desconoce el móvil del atentado contra la mujer.