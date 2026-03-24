Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La delincuencia continúa en Lima Metropolitana. Esta vez, las cámaras de seguridad de un condominio ubicado en el distrito de Jesús María registraron el ataque contra una mujer por parte de un sicario encapuchado que la esperaba para poder atacarla.
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