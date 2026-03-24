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Ataque contra la mujer fue captado por las cámaras de seguridad en Jesús María. (Foto: Captura Latina Noticias)
Ataque contra la mujer fue captado por las cámaras de seguridad en Jesús María. (Foto: Captura Latina Noticias)
Por Redacción EC

La delincuencia continúa en Lima Metropolitana. Esta vez, las cámaras de seguridad de un condominio ubicado en el distrito de Jesús María registraron el ataque contra una mujer por parte de un sicario encapuchado que la esperaba para poder atacarla.

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