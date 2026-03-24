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Luis Arroyo encabezó la presentación de la fuerza especial de la PNP. (Foto: PCM)
Luis Arroyo encabezó la presentación de la fuerza especial de la PNP. (Foto: PCM)
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, presentó formalmente hoy las “Fuerzas Integradas de Tarea”, una nueva estrategia operativa diseñada para enfrentar la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

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