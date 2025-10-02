Debido al paro de transportistas acatado por un sector de choferes y cobradores, el Seguro Social de Salud (Essalud), indicó que ha tomado medidas para que sus usuarios no se vean perjudicados.
A través de un comunicado, señalaron que los asegurados que no puedan acudir a sus citas médicas programadas en centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao, deberán comunicarse a Essalud en Línea (teléfono 411-8000 Opción 1 – Citas), para gestionar la reprogramación inmediata correspondiente, de acuerdo a la disponibilidad.
“Estamos tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas”, sostienen.
Finalmente, Essalud reafirma su compromiso de velar y trabajar denodadamente por brindar una atención de calidad y lograr el bienestar de toda la población asegurada.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha dispuesto dos horas de tolerancia por el paro convocado para este jueves, 2 de octubre, por un sector de transportistas.
En ese sentido, exhortó a los empleadores a adoptar “medidas flexibles” ante las dificultades de traslado que podrían tener los trabajadores durante la jornada.
