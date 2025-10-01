Luego de una reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, aseguró que este 2 de octubre más del 80% del la flota de líneas de transporte trabajará con normalidad.

“El 80% no cree en los paros, cree en el desarrollo del país, cree en el diálogo y cree en la concertación, en el consenso”, dijo durante una conferencia de prensa realizada este 1 de octubre.

El ministro de Transportes aseguró que todos los viernes se realizarán mesas de trabajo técnicas entre el MTC, la ATU, Sutran y gremios de transportistas, con el objetivo de mejorar el servicio que reciben los usuarios.

“Estas mesas de trabajo que se va a implementar con más eficiencia y que debe dar resultados en los próximos días para ir juntos desarrollando un mejor servicio en la ciudad de Lima”, dijo Sandoval.

“Se van a sentar con la ATU y Sutran para que juntos puedan trabajar documentos que puedan fortalecer la formalidad, que puedan fortalecer la institucionalidad”, añadió sobre el tema.

Los gremios de transporte informaron que este jueves 2 de octubre no saldrán a trabajar, en protesta a la creciente ola de inseguridad que golpea al sector transportes. Foto: Andina.

Además, reiteró que espera que este 2 de octubre el total de transportistas transite con normalidad.

“Los señores que me acompañan (son) dirigentes empresarios que se la juegan por el país pese a las extorsiones, pese a la coyuntura movida por el crimen organizado trasnacional, están aquí poniendo el pecho, jugándosela por la patria”, señaló en referencia a los representantes gremiales con los que se reunió.