Luego de una reunión con los gremios de transportistas formales de Lima y Callao, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, aseguró que este 2 de octubre más del 80% del la flota de líneas de transporte trabajará con normalidad.
“El 80% no cree en los paros, cree en el desarrollo del país, cree en el diálogo y cree en la concertación, en el consenso”, dijo durante una conferencia de prensa realizada este 1 de octubre.
Newsletter Buenos días
LEE: Argentino señalado como la mano derecha del ‘Pequeño J’ niega vínculos con el narco acusado de triple feminicidio
El ministro de Transportes aseguró que todos los viernes se realizarán mesas de trabajo técnicas entre el MTC, la ATU, Sutran y gremios de transportistas, con el objetivo de mejorar el servicio que reciben los usuarios.
“Estas mesas de trabajo que se va a implementar con más eficiencia y que debe dar resultados en los próximos días para ir juntos desarrollando un mejor servicio en la ciudad de Lima”, dijo Sandoval.
“Se van a sentar con la ATU y Sutran para que juntos puedan trabajar documentos que puedan fortalecer la formalidad, que puedan fortalecer la institucionalidad”, añadió sobre el tema.
Además, reiteró que espera que este 2 de octubre el total de transportistas transite con normalidad.
“Los señores que me acompañan (son) dirigentes empresarios que se la juegan por el país pese a las extorsiones, pese a la coyuntura movida por el crimen organizado trasnacional, están aquí poniendo el pecho, jugándosela por la patria”, señaló en referencia a los representantes gremiales con los que se reunió.
“No van a ir el 80% y esperamos que cuando vean que el 80% está trabajando normalmente, el 100% seguramente se incorporará (...) Mañana no va a haber paro, yo creo en ellos”, manifestó.
TE PUEDE INTERESAR
- Padres de familia son las nuevas víctimas de los extorsionadores: amenazan con atacar a escolares si no pagan
- Vía Expresa Sur: ¿Qué infraestructura se construirá para conectarla con las otras vías y qué impacto tendrá en los alrededores?
- Vraem: un policía y dos civiles murieron tras balacera en el distrito de Pichari
- Más de 600 resoluciones y seis años de espera: así la justicia peruana revictimiza a niñas abusadas
- Desde S/90 mil en multas hasta conductores sin licencia: el temible historial de empresa del bus que chocó contra una valla metálica
Contenido sugerido
Contenido GEC