El brillo solar continuará en gran parte de la costa peruana hasta el sábado 4 de octubre y esto será acompañado con un ligero aumento de la temperaturas diurna, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La institución científica añadió que se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, principalmente desde la costa de Piura hasta Tacna.

Es decir, en la capital y el Callao también presentará estas condiciones en el tiempo. Así, en Lima metropolitana, se esperan valores cercanos a los 20°C en distritos próximos al litoral, y temperaturas máximas alrededor de los 24°C en los distritos más alejados de la costa.

Estas condiciones están asociadas a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que favorecerá la disipación de la cobertura nubosa y generará un ambiente más templado, sobre todo en zonas alejadas del litoral.

Durante las madrugadas, primeras horas de la mañana y al anochecer, se mantendrá el cielo cubierto, presencia de neblinas y ráfagas de viento, principalmente en las zonas cercanas al mar.

De acuerdo al pronóstico del Senamhi se registrarían los siguientes valores: