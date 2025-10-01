Senamhi anuncia brillo solar en Lima este tras días grises y húmedos causados por el Anticiclón del Pacífico Sur. Foto: Andina
Senamhi anuncia brillo solar en Lima este tras días grises y húmedos causados por el Anticiclón del Pacífico Sur. Foto: Andina
Redacción EC

El brillo solar continuará en gran parte de la costa peruana hasta el sábado 4 de octubre y esto será acompañado con un ligero aumento de la temperaturas diurna, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú ().

La institución científica añadió que se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, principalmente desde la costa de Piura hasta Tacna.

Es decir, en la capital y el Callao también presentará estas condiciones en el tiempo. Así, en Lima metropolitana, se esperan valores cercanos a los 20°C en distritos próximos al litoral, y temperaturas máximas alrededor de los 24°C en los distritos más alejados de la costa.

Estas condiciones están asociadas a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur, lo que favorecerá la disipación de la cobertura nubosa y generará un ambiente más templado, sobre todo en zonas alejadas del litoral.

Durante las madrugadas, primeras horas de la mañana y al anochecer, se mantendrá el cielo cubierto, presencia de neblinas y ráfagas de viento, principalmente en las zonas cercanas al mar.

De acuerdo al pronóstico del Senamhi se registrarían los siguientes valores:

  • Entre 23°C y 28°C en La Libertad
  • Entre 20°C y 30°C en Áncash
  • Entre 22°C a 28 °C en la región Lima
  • Entre 22 °C y 34 °C en Ica
  • Entre los 22°C en el litoral y 28°C en valles costeros de Arequipa
  • Entre 22°C y 28°C en Moquegua y Tacna

