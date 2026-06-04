Resumen

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De acuerdo a los mapas de monitoreo del Senamhi, son nueve los departamentos que se verán afectados: Ancash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Foto: Andina/composición GEC
De acuerdo a los mapas de monitoreo del Senamhi, son nueve los departamentos que se verán afectados: Ancash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de peligro naranja en el que alertó que “continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa del país”. El fenómeno tendrá un periodo de vigencia de 85 horas, desde las 10:00 horas de este viernes 5 de junio hasta las 23:59 horas del lunes 8.

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