El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de peligro naranja en el que alertó que “continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la costa del país”. El fenómeno tendrá un periodo de vigencia de 85 horas, desde las 10:00 horas de este viernes 5 de junio hasta las 23:59 horas del lunes 8.

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Asimismo, la entidad advirtió que se prevé una reducción de la nubosidad hacia el mediodía, “lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), principalmente en la costa norte”. En contraste, se espera una mayor cobertura nubosa en la costa centro.

¿Cuáles son las regiones afectadas y las temperaturas máximas previstas?

De acuerdo a los mapas de monitoreo del Senamhi, son nueve los departamentos que se verán afectados: Ancash, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Lima Metropolitana registra nueva ola de calor con temperaturas elevadas en varios distritos. (Foto: Andina)

El comportamiento térmico por regiones será de la siguiente manera:

Costa Norte : las proyecciones para los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio estiman los valores más altos del país, previéndose temperaturas máximas de “entre 27 °C y 35 °C en la costa norte”. Para el lunes 8 de junio, la tendencia de calor sofocante se mantendrá inalterable dentro del mismo rango.

: las proyecciones para los días viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio estiman los valores más altos del país, previéndose temperaturas máximas de “entre 27 °C y 35 °C en la costa norte”. Para el lunes 8 de junio, la tendencia de calor sofocante se mantendrá inalterable dentro del mismo rango. Costa Centro : durante el viernes, sábado y domingo se prevé temperaturas de “entre 24 °C y 29 °C”. Hacia el cierre del evento, el lunes 8 de junio, el pronóstico indica valores de “entre 24 °C y 30 °C en la costa centro”.

: durante el viernes, sábado y domingo se prevé temperaturas de “entre 24 °C y 29 °C”. Hacia el cierre del evento, el lunes 8 de junio, el pronóstico indica valores de “entre 24 °C y 30 °C en la costa centro”. Región Ica: los valores de calor en las primeras tres jornadas de la alerta climática, tendrán picos máximos de “entre 26 °C y 32 °C en la costa de Ica”.

Variación de la nubosidad e impacto en la radiación ultravioleta

El Senamhi advirtió que “se prevé reducida nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), principalmente en la costa norte”.

Sin embargo, la geografía costera presentará dinámicas divididas, ya que de forma simultánea “se espera mayor cobertura nubosa en la costa centro” durante el desarrollo de las 85 horas de vigencia de la alerta.

Este fenómeno atmosférico tendrá una vigencia de 71 horas, iniciándose el miércoles 27 de mayo a las 00:00 horas y extendiéndose hasta las 23:59 horas del viernes 29 de mayo de 2026. Foto: composición GEC

Senamhi recomienda cuidados ante las radiaciones UV

La entidad advierte que “se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos” para las actividades cotidianas de la población costera. Frente a este escenario, las autoridades exhortan a los ciudadanos a protegerse de manera continua de los rayos solares, emplear bloqueador, asegurar una hidratación constante y evitar la exposición prolongada durante las horas del mediodía.