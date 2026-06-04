El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) prepublicó una nueva norma que introduce modificaciones al Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). El objetivo es otorgar un beneficio económico adicional a los jóvenes universitarios y técnicos que son el sostén de sus hogares.

De aprobarse de forma definitiva el nuevo reglamento, el subsidio tendrá un incremento del 25 %. Para la compra de viviendas unifamiliares, el bono se elevará a S/65 312,50, mientras que para departamentos o proyectos multifamiliares la cifra alcanzará los S/59 812,50. No obstante, para calificar a este beneficio del programa Techo Propio, los postulantes deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios.

¿Quiénes pueden postular al nuevo Bono Familiar Habitacional?

Este bono está destinado para estudiantes de educación superior que tengan responsabilidades familiares. Según el texto debe cumplir con criterios específicos en el ámbito académico, demográfico y socioeconómico:

Bono Habitacional, programa Techo Propio: cómo acceder a más de 29 mil soles para construir. (Foto: Techo Propio)

El estudiante interesado debe tener entre 20 y 28 años, al momento de presentar su postulación.

Es requisito indispensable encontrarse cursando de forma activa los dos últimos años de una carrera universitaria. En el caso de la educación técnica, esta debe tener una duración mínima de tres años y el alumno debe estar también en el tramo final de sus estudios.

El postulante debe acreditar que es el jefe de familia y que tiene bajo su responsabilidad económica directa a hijos, padres o hermanos menores de edad.

Los ingresos económicos declarados por todo el grupo familiar no pueden superar el máximo de S/3715 al mes.

Ninguno de los miembros del núcleo familiar, incluido el estudiante, debe contar con una vivienda o terreno inscrito a su nombre en los registros públicos.

Las familias deben certificar que poseen un ahorro previo mínimo equivalente al 3 % del valor total del inmueble que desean adquirir de manera formal.

¿En qué etapa se encuentra la norma y cómo participar?

La propuesta normativa se encuentra actualmente bajo el mecanismo de prepublicación y consulta pública. Es decir, es un periodo en el que se busca recolectar aportes, sugerencias y observaciones de la ciudadanía, gremios, instituciones y especialistas para optimizar la viabilidad del subsidio.

Una vez concluida la etapa de recepción y evaluación de comentarios, el Ministerio de Vivienda procederá con la aprobación y publicación del reglamento definitivo, lo que permitirá el inicio oficial de las inscripciones para las evaluaciones de los jóvenes estudiantes que cumplan con todos los requisitos.