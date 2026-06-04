Resumen

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El postulante debe acreditar que es el jefe de familia y que tiene bajo su responsabilidad económica directa a hijos, padres o hermanos menores de edad. Foto: El Peruano/composición GEC
El postulante debe acreditar que es el jefe de familia y que tiene bajo su responsabilidad económica directa a hijos, padres o hermanos menores de edad. Foto: El Peruano/composición GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) prepublicó una nueva norma que introduce modificaciones al Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN). El objetivo es otorgar un beneficio económico adicional a los jóvenes universitarios y técnicos que son el sostén de sus hogares.

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