La directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eugenia Fernán Zegarra, informó que la institución ha desplegado una estrategia nacional de prevención de conflictos para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la sede central del organismo electoral, en Jesús María, la funcionaria señaló que las acciones comprenden el monitoreo permanente de riesgos que puedan afectar la integridad del proceso electoral, así como la coordinación con diversas entidades del Estado para atender eventuales incidentes antes y durante la jornada de votación.

Consolidación de redes de información para identificar riesgos y actuar. (Foto: Diego Aquino).

Fernández explicó que la estrategia se sustenta en la conformación de 28 comisiones interinstitucionales y 53 grupos de trabajo a nivel nacional, integrados por representantes del sistema electoral, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones públicas.

“La falta de información es una de las principales causas de conflicto durante los procesos electorales. Por eso contamos con gestores de prevención de conflictos y comunicación en todo el país para transmitir información oficial de manera oportuna”, indicó.

Monitoreo de riesgos y respuesta inmediata

La funcionaria señaló que el JNE viene realizando un seguimiento permanente de situaciones que podrían afectar el desarrollo de la segunda vuelta, entre ellas bloqueos de carreteras, conflictos sociales, hechos de violencia o controversias relacionadas con los locales de votación.

Como parte de este trabajo, destacó la implementación de Prevencope, una plataforma interna de monitoreo y gestión de conflictos que permite registrar incidencias, identificar zonas de riesgo y trasladar información en tiempo real a la alta dirección del organismo electoral para la adopción de decisiones oportunas.

Eugenia Fernán Zegarra, directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). (Foto: Diego Aquino).

Fernán indicó además que la institución mantiene coordinación directa con comisarías de todo el país mediante un sistema de comunicación inmediata que facilitará la intervención de la Policía Nacional ante cualquier incidente que pudiera registrarse durante la jornada electoral.

“Hemos creado un botón de emergencia, tenemos directa vinculación con todas las comisarías a nivel nacional, entonces el Centro de Estrategia y Gobernanza Electoral, a partir de ello, nos permite conversar con los comisarios de cada lugar y obtener su colaboración en caso sea necesario”, indicó.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público participa en las acciones preventivas mediante la articulación con fiscalías de prevención del delito, cuyos representantes podrán intervenir ante eventuales hechos que alteren el normal desarrollo de los comicios.

Difusión de cambios en locales de votación y capacitación de miembros de mesa

Durante su exposición, Fernán también se refirió a los cambios de locales de votación realizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y afirmó que el JNE viene coordinando acciones para reforzar la difusión de esta información entre los electores.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, donde la toma de las instalaciones obligó a modificar el local de votación inicialmente previsto.

Conferencia de prensa del JNE para exponer las estrategias y acciones de prevención de conflictos que ha tomado para garantizar la correcta realización de la Segunda Vuelta Presidencial 2026. (Foto: Diego Aquino).

La funcionaria explicó que el organismo electoral continúa monitoreando el impacto de estas reubicaciones y ha solicitado fortalecer los canales de comunicación para asegurar que los ciudadanos conozcan oportunamente dónde deberán sufragar este domingo.

A pocos días de la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó información relacionada con la capacitación de miembros de mesa, la distribución del material electoral y los cambios de locales de votación en distintas regiones del país.

Durante una entrevista concedida a El Comercio el pasado martes 2 de junio, Katiuska Valencia, asesora de la jefatura nacional de la ONPE, informó que 12 locales de votación a nivel nacional dejaron de estar disponibles debido a la negativa de sus propietarios para ceder las instalaciones. Según precisó, estos casos se registraron en las regiones de Lima, Lambayeque, La Libertad y Piura.

En el caso de Lima Metropolitana, los cambios comprendieron locales ubicados en los distritos de El Agustino, Magdalena del Mar, Surquillo y San Juan de Lurigancho.

Katiuska Valencia, asesora de la Jefatura Nacional de la ONPE asegura que el despliegue del material electoral se encuentra prácticamente concluido. (Foto: ONPE)

La funcionaria también señaló que el despliegue del material electoral para las regiones fuera de Lima se encontraba prácticamente concluido. Al momento de la entrevista, indicó que solo permanecía un vehículo en ruta para completar la distribución hacia provincias.

Respecto al abastecimiento de los locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao, Valencia explicó que las unidades encargadas del traslado del material electoral iniciarían sus recorridos desde la noche del viernes 5 de junio. Asimismo, detalló que el plazo máximo establecido para culminar la entrega era a la 1 de la tarde del sábado 6 de junio.

En relación con la capacitación de miembros de mesa, Valencia señaló a El Comercio que hasta ese momento, un total de 197 mil 062 ciudadanos ya habían recibido instrucción a nivel nacional mediante jornadas presenciales, plataformas virtuales y asistencia personalizada.

Liza Becerra, subgerente de Información y Comunicación Electoral de la ONPE. (Foto: Habla ONPE). / Diego Aquino Pedraza

De esa cifra, 74 mil 894 corresponden a Lima Metropolitana.

Al día siguiente, miércoles 3 de junio, durante una entrevista realizada en el programa de streaming ‘Tenemos Que Hablar’ de El Comercio, Katiuska Valencia señaló que menos de 200 mil de los aproximadamente 500 mil miembros de mesa seleccionados habían recibido capacitación hasta ese momento.

NOTA

En la edición del miércoles, se le adjudicó a Liza Becerra, subgerente de Información y Comunicación Electoral de la ONPE, una declaración que le corresponde a Katiuska Valencia, asesora de la jefatura nacional de la ONPE. La entrevista se dio vía telefónica el martes 02 de junio y en ella se daba cuenta del número de miembros de mesa capacitados.

Fiscalización en centros poblados y seguridad electoral

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, Eugenia Fernán, informó además que gestores de prevención de conflictos y equipos de comunicación serán desplegados en centros poblados que funcionarán como locales de votación, especialmente en zonas rurales, con el fin de reportar incidencias y facilitar la difusión de información oficial.

“Es importante mencionar que estos locales de votación también cuentan con padrón electoral y por tanto eso facilita el que nosotros podamos realizar una fiscalización”, mencionó.

Conferencia de prensa del JNE para exponer las estrategias y acciones de prevención de conflictos que ha tomado para garantizar la correcta realización de la Segunda Vuelta Presidencial 2026. (Foto: Diego Aquino).

Como ejemplo de las labores de supervisión que se desarrollan en zonas alejadas del país, se reportó en Pucallpa, región de Ucayali, el traslado de material electoral por vía fluvial hacia distintos centros poblados.

El envío, realizado en embarcaciones a través de los ríos de la Amazonía peruana, forma parte de las acciones logísticas desplegadas por la ONPE para garantizar que las cédulas, actas y demás implementos lleguen oportunamente a los locales de votación habilitados para la segunda vuelta presidencial.

Respecto a la seguridad electoral, Fernán sostuvo que el JNE considera como un riesgo potencial las disputas que puedan surgir entre actores políticos durante el escrutinio de votos. No obstante, recordó que la legislación vigente establece responsabilidades y sanciones para quienes alteren el orden dentro de los locales de votación.

Finalmente, indicó que en la última reunión de la Comisión Interinstitucional realizada el 2 de junio se informó que todos los locales de votación contarán con resguardo policial o militar durante la jornada electoral.