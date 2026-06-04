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Resumen

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La directora nacional de Educación, Estrategias y Coordinación Territorial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Eugenia Fernán Zegarra, informó que la institución ha desplegado una estrategia nacional de prevención de conflictos para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio.

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