A partir de este 1 de octubre de 2025, solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos será más caro debido a la aplicación de un nuevo cargo adicional. El gobierno norteamericano dispuso la creación de la Visa Integrity Fee, un cargo que se sumará al costo tradicional del trámite consular y encarecerá significativamente el presupuesto de los viajeros.

El aumento, que impactará tanto a turistas como a estudiantes y trabajadores temporales, representa uno de los ajustes más fuertes en los últimos años. Las familias y grupos serán los más afectados, pues deberán cubrir el pago individual por cada integrante, además de otros gastos habituales del proceso. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL NUEVO PRECIO DE LA VISA AMERICANA?

El costo total para solicitar una visa de no inmigrante en Estados Unidos pasará a ser de 435 dólares por persona. Este monto se compone de la tarifa habitual de 185 dólares más un cargo extra de 250 dólares correspondiente a la Visa Integrity Fee. La nueva suma se aplicará a casi todas las categorías, como visas de turismo y negocios (B1/B2), estudio, intercambio y trabajo temporal.

Foto: iStock / Getty Images)

¿QUIÉNES NO PAGARÁN EL NUEVO CARGO?

La Embajada de Estados Unidos aclaró que las personas que hayan pagado la tarifa regular y programado su cita antes del 1 de octubre no deberán abonar el incremento, aunque la entrevista consular ocurra después de esa fecha.

Lo determinante no es el día de la cita, sino la fecha en que se completó el pago y la reserva en el sistema. Para probarlo, será necesario presentar comprobantes y constancias electrónicas. Este beneficio permitirá que muchos solicitantes, en especial familias y estudiantes, eviten un desembolso mayor.

En caso de que un solicitante anule, pierda o deba reiniciar su trámite después del 1 de octubre, deberá asumir el nuevo costo de 435 dólares. Por esta razón, las autoridades recomiendan cumplir rigurosamente cada paso y asistir a la cita programada para evitar pagos adicionales que podrían representar cientos de dólares en casos familiares, según informa Infobae.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO?

El incremento golpeará directamente el presupuesto de los viajeros. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes necesitará al menos 1.740 dólares solo en tarifas consulares, sin incluir hospedaje, transporte ni otros trámites complementarios. El ajuste también refuerza la obligatoriedad de la entrevista presencial para todos, incluso para menores de 14 años, adultos mayores y quienes buscaban renovar su visado.

Foto: Freepik

¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA VISA INTEGRITY FEE?

El gobierno estadounidense explicó que el nuevo cobro busca generar mayores ingresos fiscales y financiar mejoras en la seguridad y en la infraestructura consular. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se prevé que esta tasa recaude más de 28.900 millones de dólares en la próxima década. Los fondos se destinarán tanto a reducir el déficit como a modernizar procesos administrativos.

¿HAY PAGOS ADICIONALES SEGÚN EL TIPO DE VISA?

Sí. Además del arancel general de 435 dólares, algunos solicitantes deben cubrir tasas adicionales:

Estudiantes académicos y visitantes de intercambio deben pagar el arancel SEVIS antes de recibir su visado.

Dependiendo de la nacionalidad, pueden aplicarse tasas de reciprocidad que encarecen aún más el trámite.

¿CÓMO DEBE PREPARARSE EL SOLICITANTE?

Lo más recomendable es iniciar el trámite con anticipación y conservar todos los comprobantes oficiales de pago. Las tarifas abonadas tienen una vigencia de 365 días y solo sirven para la solicitud para la que fueron realizadas, sin posibilidad de transferirse a otra persona o país. Asimismo, si una visa es rechazada, no hay reembolso y se debe volver a pagar para reiniciar el proceso.