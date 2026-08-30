Por Redacción EC

En la actualidad, la visa americana es un documento que muchas personas anhelan conseguir por diversos motivos, ya sea para vacacionar, visitar a un ser querido o simplemente para realizar otras actividades. En ese contexto, contar con una visa de turista para ingresar legalmente a los Estados Unidos implica una serie de gestiones que suelen incluir la presentación de una solicitud, citas, entrevistas y más. Así, en medio de estos trámites, se ha establecido un nuevo costo para solicitar la visa temporal, aplicable tanto a peruanos como a extranjeros, tras la aprobación de una nueva ley fiscal y migratoria orientada a regular la inmigración ilegal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.