En la actualidad, la visa americana es un documento que muchas personas anhelan conseguir por diversos motivos, ya sea para vacacionar, visitar a un ser querido o simplemente para realizar otras actividades. En ese contexto, contar con una visa de turista para ingresar legalmente a los Estados Unidos implica una serie de gestiones que suelen incluir la presentación de una solicitud, citas, entrevistas y más. Así, en medio de estos trámites, se ha establecido un nuevo costo para solicitar la visa temporal, aplicable tanto a peruanos como a extranjeros, tras la aprobación de una nueva ley fiscal y migratoria orientada a regular la inmigración ilegal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL COSTO PARA TRAMITAR UNA VISA AMERICANA?

Desde finales de 2025, el trámite para obtener la visa estadounidense incorporó una nueva “tasa de integridad”, establecida tras la aprobación de una legislación fiscal y migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. Este cobro tiene como objetivos reforzar el control migratorio, desalentar las estadías irregulares y contribuir al financiamiento de medidas de seguridad fronteriza. Así, conforme comparte Infobae, el costo adicional se aplicará como tarifa de emisión para determinadas visas temporales y te la presentamos a continuación:

Visa de turismo y negocios (B1/B2)

Tarifa consular: 185 dólares

Tarifa de integridad: 250 dólares

Visa de estudiante (F y M)

Tarifa consular: 185 dólares

Tarifa SEVIS: 350 dólares

Tarifa de integridad: 250 dólares

Visitantes de intercambio (J)

Tarifa SEVIS: 220 dólares

Visas de trabajo temporal (H, L, O, P, Q, R)

Tarifa de solicitud: 250 dólares

Visa de inversionista (E)

Tarifa de solicitud: 315 dólares

Visa K (prometidos o cónyuges)

Tarifa de solicitud: 265 dólares

@rppnoticias 💸 El costo para obtener una visa de no inmigrante a Estados Unidos se incrementará significativamente. ➡️ Más información en rpp.pe #EE.UU #VISA ♬ sonido original - RPP Noticias

¿QUÉ CAMBIOS ANUNCIÓ LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS PARA LOS SOLICITANTES DE VISA EN PERÚ?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Perú, desde el 2 de septiembre de 2025, entró en vigor una nueva modificación dirigidos exclusivamente para las visas de no inmigrantes. En el caso de los menores de 14 años y los mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente para la entrevista personal en la sede diplomática, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima. Esto ha generado una serie de malestar entre los peruanos debido a estas restricciones para obtener el ansiado visado norteamericano.

Por otro lado, existen exoneraciones para diversas categorías de visas estadounidenses que incluye a las categorías A-1 y A-2, correspondientes a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. Asimismo, alcanza a la visa C-3, destinada a funcionarios de gobierno y acompañantes en tránsito, así como a las visas G-1 a G-4, otorgadas a representantes y trabajadores de organismos internacionales.

Eso no es todo, pues, para los que buscan la renovación de la visa B-1/B-2 (turismo y negocios), tienen la opción de no acudir a una entrevista personal siempre y cuando lleven a cabo el proceso hasta 12 meses después de su vencimiento. Para ello, dicho visado debió tener validez completa y que la persona lo obtuvo siendo mayor de edad, es decir, más de 18 años. Cabe mencionar que la determinación final recaerá en los oficiales consulares, quienes tendrán la facultad de requerir una entrevista en caso lo estimen pertinente.