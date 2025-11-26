La llegada de extranjeros a Estados Unidos se ha acentuado durante los últimos años, y hoy bajo el gobierno de Donald Trump, viene generando mayor repercusión como consecuencia de las deportaciones masivas ejecutadas. Al respecto, actualmente la obtención de la visa, reviste de mayor importancia para aquellos migrantes que según el Departamento de Estado, deben cumplir con ciertas condiciones básicas para efectuar viajes, y en esa línea terminar cuidando el pasaporte donde va añadido dicho documento.

SI PRESENTAS TU PASAPORTE DE ESTA FORMA, HOY LA VISA AÑADIDA PODRÍA ESTAR PERDIENDO VALIDEZ PARA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

Viajar es un placer, pero también una responsabilidad a partir de la cual documentos como el pasaporte y la visa de manera conjunta, deben permanecer intactos a fin de evitar que pierdan validez, y tengan que tramitarse unos nuevos para llegar a Estados Unidos.

Esto precisamente refiere el gobierno de Donald Trump, haciendo hincapié en la importancia de cuidar ambas cédulas que hoy facilitan el arribo a dichas tierras norteamericanas, porque de lo contrario el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza, terminará aplicando la ley impidiéndote entrada desde aeropuerto.

“Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva en Embajada o Consulado de los EE. UU. en el extranjero”, puntualiza el Departamento de Estado mediante información oficialmente publicada, confirmando así que cualquier tipo de deterioro evidenciado dentro de pasaporte, generará pérdida de validez para las autoridades competentes e imposibilitará tu viaje de turismo o negocios.

¿QUÉ CAMBIOS HAN ENTRADO EN VIGENCIA PARA OBTENER LA VISA AMERICANA DESDE EL 2 DE SETIEMBRE?

Nuevos lineamientos entorno a la obtención de visa que ofrece el gobierno de Estados Unidos, hoy anuncia precisamente el Departamento de Estado mediante publicación a partir de la cual actualiza “las categorías de solicitantes que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista” que forma parte del trámite.

Según figura precisado de manera oficial, a partir del martes 2 de setiembre de 2025 los ciudadanos peruanos considerados como “no inmigrantes”, “incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79″, evitarán la cita pactada con la embajada de turno a fin de gestionar la emisión de dicho documento, solamente si llegan a cumplir alguno de los nuevos requisitos establecidos.

Los peruanos que quieran viajar a Estados Unidos, hoy deben tramitar obtención de visa tomando en consideración los nuevos cambios establecidos por el Departamento de Estado. (Fuente: iStock) / adrian825

A propósito de las novedosas condiciones determinadas por el Departamento de Estado norteamericano actualizando la exención de entrevista para la obtención de visa a partir del 2 de setiembre, toma en consideración que los “no inmigrantes” solicitantes también deben respetar criterios tales como presentar petición en “su país de nacionalidad o residencia”, nunca habérseles negado una visa a menos que haya sido superada o condonada, y tampoco no tener alguna “inelegibilidad aparente o potencial”.

LOS GRUPOS DE SOLICITANTES QUE FIGURAN EXENTOS DE BRINDAR ENTREVISTA PARA OBTENER LA VISA AMERICANA

“Solicitantes clasificables bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1″.

“Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial”.

Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior, y que tuvieran al menos 18 años de edad cuando haya sido emitido.

ESTE ES EL VALOR DEL TRÁMITE PARA OBTENER UNA VISA Y LLEGAR A ESTADOS UNIDOS

La visa americana hoy reviste de importancia a fin de que las personas interesadas en establecerse temporalmente en Estados Unidos, puedan viajar sin complicaciones y acceder directa, formal y legalmente considerando el tipo de categorías determinadas por el gobierno de Donald Trump mediante la Oficina de Asuntos Consulares.

Ahora para obtener dicho documento siendo ciudadano peruano, debes considerar la actualización de tarifas vigentes publicadas en el Registro Federal estadounidense el 28 de marzo de 2023, y que entró en vigor a partir del 17 de junio con la finalidad de adecuarte y estar apto económicamente ante dichos lineamientos y otras disposiciones compartidas por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Según lo precisa la Embajada de Estados Unidos, la resolución emitida por el Departamento de Estado mediante la Oficina de Asuntos Consulares, dispone que el aumento tarifario para la emisión del visado por negocios o turismo, cueste 25 dólares más y ahora el monto ascienda a los $185 dirigidos a visitantes que soliciten el documento de autorización para extranjeros en las categorías B1 y B2, así como estudiantes e intercambio pactado.

Cabe resaltar, que asimismo el arancel establecido para otros tipos de clasificaciones basadas en peticiones por parte de trabajadores temporales que figuran en los esquemas diferenciados como H, L, O, P, Q y R, aumentaron desde el 17 de junio de 2023 de 190 a 205 dólares a nivel global.