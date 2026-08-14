Una sofocante combinación de altas temperaturas y humedad sofocante amenaza con complicar los planes del fin de semana en varios puntos de Estados Unidos. Se espera que estos fenómenos climáticos creen condiciones exigentes para el país. En este artículo informativo, te revelaré qué regiones están bajo advertencia, cómo será el impacto y otros detalles necesarios.

Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo 52 Los Ángeles , explicó cómo será el panorama climático en gran parte de Estados Unidos, enfatizando que las altas temperaturas y las tormentas predominarán para este fin de semana.

Las altas temperaturas seguirán presentes este fin de semana

De acuerdo al especialista, un fuerte sistema de alta presión actuó como un “domo de calor” en el sur del país en los días anteriores, afectando a los estados de Texas, Arkansas, Kansas y Oklahoma.

Este patrón se mantendrá durante este viernes 14 y sábado 15 de agosto, pues Martínez enfatizó que la sensación térmica puede alcanzar los 111 °F en las jurisdicciones situadas en el Golfo de México debido a la alta humedad.

Los estados situados en el Golfo de México están expuestos a temperaturas elevadas para este fin de semana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por lo tanto, ciudades como Kansas City, Dallas, Houston, Orlando y Miami pueden registrar valores térmicos que superen los 100 °F para este fin de semana, lo cual representa un riesgo para millones de residentes.

En ese sentido, es recomendable mantenerse hidratado gran parte del día y evitar realizar actividad física en horas de gran intensidad solar, ya que los residentes de los estados afectados pueden resultar afectados con un golpe de calor.

¿Se mantendrán la tormentas eléctricas en el país?

El meteorólogo Martínez también precisó que se registraron tormentas eléctricas en la periferia de este sistema de alta presión, impactando considerablemente a las distintas ciudades que abarcan los estados de Illinois, Indiana, Ohio y Kentucky.

Las tormentas se disiparán para este fin de semana, según el meteorólogo Martínez. (Crédito: Jerome Gilles/NurPhoto) / JEROME GILLES

Aunque las lluvias se hicieron presentes desde Virginia hasta Maryland durante la tarde de hoy, la intensidad de las tormentas disminuirá en el Medio Oeste en horas de la noche.

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