Julio de 2026 fue el mes más cálido registrado en los 48 estados contiguos de Estados Unidos, informó el lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La temperatura promedio del mes en estos estados que excluyen Alaska, Hawái y los territorios de ultramar, fue de 24,9 °C, lo que lo convierte en el más cálido en los 132 años de registros, señaló la agencia.

THERMAL, CA - 11 DE JULIO: Un hombre se siente exhausto trabajando en su casa móvil bajo el sol abrasador en Oasis Mobil Home Park el martes 11 de julio de 2023 en Thermal, California. (Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images) / Irfan Khan

Esto representa, a su vez, una temperatura media mensual 1,8 °C superior a la del promedio de los meses de julio del siglo XX.

Los meses de julio de 2012, 2006 y 2022 completan la lista de los más calurosos, lo que muestra la influencia del cambio climático.

El oeste es la región de Estados Unidos donde se han registrado las temperaturas más altas con respecto a las normales de la estación.

El estado de Wyoming se ha visto particularmente afectado, con temperaturas 2,8 °C por encima de lo normal.

La sequía también golpea a Estados Unidos, con un 48% del territorio (excluyendo Alaska y Hawái) afectado en distintos grados, según el observatorio de referencia.