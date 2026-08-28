Estados Unidos ha dado un paso adelante en el endurecimiento de su política migratoria al suspender de forma temporal las citas para solicitud de visas en todo el mundo y ello afectará también a solicitantes peruanos quienes podrían recibir notificaciones de suspensión, reprogramación o cancelación de sus entrevistas en la embajada del país norteamericano en el Perú.

La noticia fue dada por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), por medio de un portavoz, cuyo motivo no sería otro que el de entrenar y capacitar a su personal en embajadas y consulados acerca de nuevos procedimientos más estrictos a la hora de evaluar a los solicitantes de visado.

El Departamento de Estado de EE. UU. suspendió hasta nuevo aviso las citas para visas para capacitar a embajadas y consulados. (Imagen generada con IA, Chatgpt).

¿Cómo afectará a solicitantes peruanos?

En el caso peruano, hasta el cierre de este informe, la situación se ha realizado con normalidad en las inmediaciones de la embajada de los Estados Unidos en Perú, ubicada en Surco, donde las personas que dialogaron con El Comercio aseguraron que sus trámites, de momento, se han realizado con normalidad, sin recibir una notificación de reprogramación o cancelación de cita. De hecho, el personal encargado de la seguridad del local aseguró que el flujo se mantiene tal cual días anteriores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta algo vital: que las políticas migratorias son exclusivas y soberanas de cada país , por lo que no cabe a lugar ningún tipo de pronunciamiento a favor o en contra de estas. En ese sentido, cada nación es autónoma en las políticas o legislación en dicha materia.

La embajada de Estados Unidos en Perú se encuentra ubicada en el distrito de Surco. (Foto: Joel Dávila)

Francisco Belaúnde, profesor de Derecho Internacional Público, conversó con El Comercio y dijo al respecto: “no hay mucho que reclamar, lamentablemente. Cada país es soberano en temas de visas. Si no quieren recibir africanos, latinos o árabes, tienen esa potestad; aunque en Estados Unidos este tipo de medidas están siendo desafiadas en los tribunales”.

En ese sentido, hay preocupación entre los peruanos que tenían cita programadas o que están a la espera que le programen una en la embajada. Luis Nunes, politólogo e internacionalista, acotó a este Diario: “hay una colonia peruana grande en Estados Unidos. La gente que viajaba a ver a sus familias, ahora eso va a estar suspendido . No es una buena noticia. Para mi, esto tiene que ver con las elecciones de medio término y demostrar que está cumpliendo su promesa en la campaña de 2024”.

“Esto es solamente para los que piden visas de migrantes, de residencia y va a afectar, por ejemplo, al que tenga a su madre o hijo viviendo allá, a un padre que quiere vivir con su hijo. Es muy probable que no les den la visa. Ahora va a ser mucho más estricto”, explicó Belaúnde.

Familiares esperaban con ansiedad y nerviosismo a sus hijos, padres, amigos, esposos o parejas para conocer los resultados de las entrevistas de los solicitantes. (Foto: Joel Dávila)

¿Por qué EE.UU. canceló citas para visas en todo el mundo?

El Departamento de Estado de EE.UU., hasta el momento, no ha señalado cuándo es que se reanudarán estos servicios, pero la política que deviene de cualquiera de estos cambios es comunicarlo a los solicitantes, por lo que desde que se anunció esta nueva medida ya se están informando las suspensiones de las mismas en todo el mundo.

Luis Nunes lo detalla así: “han usado la excusa de que no saben cuánto tiempo va a durar esta capacitación de funcionarios a nivel global. Su argumento es que no pueden capacitar y dar visas al mismo tiempo , por ello cierran el otorgamiento de visas por tiempo indeterminado. Pueden ser algunas semanas”

Por su parte, Francisco Belaúnde profundiza más en los argumentos de la Casa Blanca: “se encuentra en el marco de esta lucha contra la inmigración por parte del gobierno de los Estados Unidos, tiene que ver con las visas migrantes a gente que tiene un familiar allá, un familiar cercano ya sea hijo, hija o un padre o para conseguir un trabajo ”.

Agencias de inmigración como ICE son protagonistas ante el endurecimiento de la política migratorioa durante el segundo mandato de Donald Trump. (Foto: BLAKE FAGAN / AFP)

“Se trata de un cambio de política, un endurecimiento que fue anunciado cuando Trump lanzó su candidatura. Sin embargo, también tiene que ver con que en pocas semanas habrán elecciones de medio término y quiere demostrar a sus votantes que va cumplir con su promesa de expulsar inmigrantes”, acotó Nunes

¿Los migrantes son “carga pública” para Estados Unidos?

Y es que de acuerdo a ambas fuentes citadas, el motivo detrás de estas medidas es hacer un filtro estricto para identificar a aquellas personas que puedan conseguir la residencia en los Estados Unidos y beneficiarse del sistema de seguridad social , generando lo que la administración Trump cataloga como “carga pública”.

“Esto parece lógico, pero son políticas que se vienen aplicando desde que Donald Trump asumió el poder”, aseguró Belaúnde: “quieren limitar al máximo que llegue gente de países del tercer mundo, como africanos, musulmanes, incluso latinoamericanos”.

Algunos de los argumentos para aplicar filtros estrictos entre los solicitantes es la revisión y negación de visas para personas que puedan acceder al Seguro Social (SSA). (Foto: AFP)

Nunes también cuenta con una opinión similar: “el seguro social en Estados Unidos gasta mucho dinero en servicios de salud para extranjeros . Allá el que no cuenta con seguro tendrá que gastar mucho dinero en atención de salud”.

¿A quién afectará la cancelación de visas a EE.UU.?

Lo que informó el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos es que la suspensión alcanzará a 75 países, pero también podría generar recortes del Estatus de Protección Temporal (TPS), así como la revocación de visas B-1, B-2, a la vez de paralizar los trámites para la obtención de la residencia permanente (green card), así como las visas de estudiantes, viajes de intercambio y trabajo temporal.

Cabe señalar que, hasta la publicación de este informe, la embajada de los Estados Unidos en el Perú no ha publicado ningún tipo de comunicación por sus canales oficiales respecto a cómo se aplicarán las nuevas políticas migratorias de la Casa Blanca en nuestro país.