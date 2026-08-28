icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pese a la nueva política migratoria de EE. UU., en la embajada de Estados Unidos en Perú la concurrencia de asistencia mantuvo el flujo regular. (Foto: Joel Dávila/Composición)
Pese a la nueva política migratoria de EE. UU., en la embajada de Estados Unidos en Perú la concurrencia de asistencia mantuvo el flujo regular. (Foto: Joel Dávila/Composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

Estados Unidos ha dado un paso adelante en el endurecimiento de su política migratoria al suspender de forma temporal las citas para solicitud de visas en todo el mundo y ello afectará también a solicitantes peruanos quienes podrían recibir notificaciones de suspensión, reprogramación o cancelación de sus entrevistas en la embajada del país norteamericano en el Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: