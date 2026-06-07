Un sismo de magnitud 5,9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. en medio de las elecciones de segunda vuelta. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro fue en Ica.

De acuerdo con el IGP, el epicentro del temblor fue al sur de Ica, en el departamento de Ica, con latitud -14.66 y longitud -76.27.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0343

Fecha y Hora Local: 07/06/2026,10:43:17

Magnitud: 5.0

Profundidad: 17 km

Latitud: -14.66

Longitud: -76.27

Intensidad: III-IV Ica

Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/mbLM5RRLhL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 7, 2026

El evento sísmico alcanzó una intensidad de entre III y IV en la ciudad de Ica; sin embargo, el temblor no fue percibido por la mayoría de pobladores locales.

Hasta el momento, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales a causa del movimiento sísmico.

Como medida de prevención ante un sismo Indeci recomienda una mochila de emergencia que debe incluir:

Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, agua oxigenada y pastillas.

Abrigos.

Alimentos no perecibles y agua en botella sin gas.

Radio a pilas, linterna, encendedor, cinta adhesiva, mascarillas, entre otros artículos.

¿Y para la mascota?

Comida para 2–3 días (en porciones selladas)

(en porciones selladas) Agua + recipiente o bebedero plegable

+ recipiente o bebedero plegable Correa, arnés o collar

Transportadora o mochila especial (clave para evacuar rápido)

(clave para evacuar rápido) Bolsas para recoger sus desechos

Copia de cartilla de vacunación

Medicamentos (si los necesita)

(si los necesita) Foto reciente de tu mascota (por si se pierde)

de tu mascota (por si se pierde) Collar con placa de identificación

Su juguete favorito

Una mantita o tela con su olor

Snacks para mantenerlo tranquilo

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Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el temblor genere un tsunami en el litoral peruano.