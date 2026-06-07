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Un sismo de magnitud 5,9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. en medio de las elecciones de segunda vuelta. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro fue en Ica.
Un sismo de magnitud 5,9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. en medio de las elecciones de segunda vuelta. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro fue en Ica.
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De acuerdo con el IGP, el epicentro del temblor fue al sur de Ica, en el departamento de Ica, con latitud -14.66 y longitud -76.27.
REPORTE SÍSMICO:— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 7, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0343
Fecha y Hora Local: 07/06/2026,10:43:17
Magnitud: 5.0
Profundidad: 17 km
Latitud: -14.66
Longitud: -76.27
Intensidad: III-IV Ica
Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/mbLM5RRLhL
El evento sísmico alcanzó una intensidad de entre III y IV en la ciudad de Ica; sin embargo, el temblor no fue percibido por la mayoría de pobladores locales.
Hasta el momento, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Defensa (Indeci) no han reportado daños personales ni materiales a causa del movimiento sísmico.
Como medida de prevención ante un sismo Indeci recomienda una mochila de emergencia que debe incluir:
- Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, agua oxigenada y pastillas.
- Abrigos.
- Alimentos no perecibles y agua en botella sin gas.
- Radio a pilas, linterna, encendedor, cinta adhesiva, mascarillas, entre otros artículos.
¿Y para la mascota?
- Comida para 2–3 días (en porciones selladas)
- Agua + recipiente o bebedero plegable
- Correa, arnés o collar
- Transportadora o mochila especial (clave para evacuar rápido)
- Bolsas para recoger sus desechos
- Copia de cartilla de vacunación
- Medicamentos (si los necesita)
- Foto reciente de tu mascota (por si se pierde)
- Collar con placa de identificación
- Su juguete favorito
- Una mantita o tela con su olor
- Snacks para mantenerlo tranquilo
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Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el temblor genere un tsunami en el litoral peruano.
#ÚltimoSismoNacional— Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 7, 2026
INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO
07-06-26 10:43:17
Magnitud: 5.0 Mw
Referencia: 88 km al SO de Ica, Ica - Ica
Profundidad: 17.00 km
Fuente: IGP pic.twitter.com/Xi8L0HNbFU
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.