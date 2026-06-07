Resumen

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Un sismo de magnitud 5.9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. (Diseño: El Comercio).
Un sismo de magnitud 5.9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. (Diseño: El Comercio).
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5,9 se registró este domingo 7 de junio a las 10:43 a.m. en medio de las elecciones de segunda vuelta. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) el epicentro fue en Ica.

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