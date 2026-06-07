Minutos antes de las 9 a. m., el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se presentó en la casa de sus padres en Huaral, ubicado al norte de Lima, para ser parte del tradicional desayuno electoral, en compañía de su familia, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se desarrolla este domingo 7 de junio.

En su llegada al lugar, Sánchez fue saludado por simpatizantes y miembros de su equipo técnico, quienes lo acompañaron y expresaron su respaldo durante la actividad.

#Elecciones2026 Candidato Roberto Sánchez (JP) continúa su jornada con un desayuno electoral junto a su familia en Huaral. Luego retornará a Lima para ejercer su derecho al voto en el distrito de San Borja, en el colegio María Reiche. @Politica_ECpe pic.twitter.com/J630ztmZks — Erik Rivera (@ErikRivera__) June 7, 2026

¿Cómo votar en la segunda vuelta?

Acude a tu local de votación en el horario asignado con tu DNI (puede estar vencido).

Recibirás una sola cédula de votación.

Ingresa a la cámara secreta y marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato de tu preferencia.

del candidato de tu preferencia. Evita salirte del espacio para no invalidar tu voto.

Dobla la cédula y deposítala en el ánfora .

. Firma el padrón electoral y coloca tu huella digital.

Recoge tu DNI y tu constancia de votación.

¿Qué pasa si no voto?

Se aplica una multa electoral entre S/ 23 y S/ 92 , según el distrito registrado en tu DNI.

, según el distrito registrado en tu DNI. El voto es obligatorio entre los 18 y 70 años; mayores de 70 no son sancionados.

Si no pagas o justificas tu ausencia, podrías tener restricciones para realizar trámites en entidades públicas.

La jornada electoral de 2026 comenzó este domingo a las 7:00 a.m. en todo el territorio nacional, con la participación de más de 27 millones de ciudadanos. Los votantes podrán acudir a las urnas hasta las 5:00 p.m. para elegir al próximo presidente o presidenta de la República.