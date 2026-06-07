Resumen
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Minutos antes de las 9 a. m., el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se presentó en la casa de sus padres en Huaral, ubicado al norte de Lima, para ser parte del tradicional desayuno electoral, en compañía de su familia, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se desarrolla este domingo 7 de junio.
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