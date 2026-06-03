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Gremios empresariales exigen vigilancia internacional y supervisión de la cadena de custodia. (Foto: JNE)
Gremios empresariales exigen vigilancia internacional y supervisión de la cadena de custodia. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Un total de 21 gremios empresariales suscribieron hoy un pronunciamiento para exigir transparencia absoluta en la segunda vuelta del domingo 7 de junio, con el que buscan asegurar el respeto a la voluntad popular y fortalecer la confianza en el sistema electoral tras cuestionamientos durante la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

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