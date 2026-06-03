Un total de 21 gremios empresariales suscribieron hoy un pronunciamiento para exigir transparencia absoluta en la segunda vuelta del domingo 7 de junio, con el que buscan asegurar el respeto a la voluntad popular y fortalecer la confianza en el sistema electoral tras cuestionamientos durante la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

Los firmantes representan a la micro, pequeña, mediana y gran empresa de rubros como exportación, industria, comercio y turismo. Entre las instituciones figuran la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, la Cámara de Comercio de Lima, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).

#COMUNICADO En el marco de la segunda vuelta electoral, los gremios empresariales firmantes demandan a las autoridades las garantías plenas para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto, las condiciones necesarias para que los personeros cumplan su labor en un… pic.twitter.com/T2kkmyG1or — SNI (@SNIndustrias) June 3, 2026

El texto plantea cuatro medidas urgentes para garantizar el correcto desarrollo de la jornada de sufragio. Los empresarios subrayan la necesidad de recuperar la credibilidad en las instituciones encargadas del proceso.

Gremios plantean demandas técnicas y de seguridad en segunda vuelta

Los gremios empresariales demandan garantías plenas para que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin excepciones. Este pedido alcanza a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los peruanos residentes en el exterior.

Los gremios proponen que el personal militar asuma la custodia y el traslado de las actas y las ánforas electorales. Con esta disposición pretenden minimizar los riesgos de manipulación externa durante los trayectos hacia los centros de cómputo.

Asimismo, requieren condiciones de seguridad para que los personeros de los partidos políticos cumplan sus funciones en un ambiente de paz. Invocan también un control estricto por parte de observadores internacionales y del comité de expertos del Jurado Nacional de Elecciones.

El pronunciamiento responde a los reclamos por supuestas irregularidades detectadas durante la primera vuelta presidencial. El sector empresarial sujeta la legitimidad de los próximos resultados a la ejecución de estas acciones de control técnico y civil.