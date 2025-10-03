La Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una nota de alerta para dar con el paradero de Michel Alejandro Salazar Rojas, adolescente de 17 años reportado como desaparecido en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo con la denuncia policial presentada, el joven ingresó a clases en una universidad ubicada en la avenida Alameda San Marcos, urbanización Cedros de Villa, el miércoles 1 de octubre a las 6:15 a.m.

Ese mismo día, alrededor de las 6:00 p.m., se comunicó con su madre para informarle que había concluido sus clases, pero que permanecería un tiempo más en el campus. Desde ese momento no se volvió a saber de él.

La alerta detalla que Michel Alejandro mide 1,82 metros de estatura, tiene contextura gruesa, tez trigueña y cabello negro. Además, presenta ojos oscuros, nariz recta y boca mediana. Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, una casaca térmica a cuadros y zapatillas celestes con blanco.

Los familiares del menor pidieron apoyo urgente para localizarlo.

Canales de ayuda de la PNP

En caso de desconocer el paradero de un familiar, puede acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con el Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP a los teléfonos 431-8140, 330-7068 o al celular 942 072 845. Asimismo, está disponible la línea gratuita 114.