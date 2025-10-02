Un grupo de buses de transporte público bloquean esta tarde la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, en el marco del paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre en Lima y Callao.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa varias unidades estacionadas en medio de la vía, lo que ha afectado el tránsito en la zona.

La protesta, que se desarrolla desde las primeras horas de la mañana, incluyó acciones en la Panamericana Norte, donde manifestantes pincharon llantas de buses que intentaban circular.

En paralelo, choferes y cobradores de la empresa Translima realizaron una caravana con más de 10 unidades desde San Martín de Porres hacia Jesús María, pero fueron detenidos por la Policía Nacional en la avenida Universitaria.

Transportistas de Translima realizan caravana durante paro en memoria de choferes víctimas del crimen.

Alrededor de las 10:00 a.m., otra flota de Translima, que cubre la ruta Villa María del Triunfo–Miraflores, recorrió sin pasajeros diversas avenidas de Miraflores tocando sus bocinas como señal de protesta.

Al paro también se han sumado gremios de construcción civil y docentes del Sutep. Los trabajadores de construcción civil ya entregaron un pliego de reclamos al Ministerio de Trabajo y ahora se movilizan hacia el Congreso en demanda de mayor seguridad, el cese de extorsiones.

Cabe señalar que la medida de fuerza fue anunciada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Su presidente, Martín Valeriano, explicó a El Comercio que la paralización busca llamar la atención del Gobierno frente al incremento de extorsiones, el crimen organizado y los atentados contra conductores.

Disminución del transporte público en el óvalo Puente Piedra durante la mañana del paro de transportistas. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec.

“Ante la inacción de este gobierno mientras nuestros hermanos transportistas están muriendo, son víctimas de extorsiones, sicariato y atentados explosivos, se ha tomado la decisión de convocar una paralización para el día 2 de octubre”, indicó.