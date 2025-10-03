La obra del Sumo Pontífice es del reconocido artista plástico Juan Carlos Ñañake Torres. Foto: Buenos Días Perú
Redacción EC
Redacción EC

En la ciudad de , región de Lambayeque, se construye una estatua en honor al (Robert Prevost) para recordar su paso como obispo durante ocho años, en esta parte del Perú, donde se le recuerda por su cercanía y humildad a la toda la gente.

El monumento que es de fibra de vidrio es parte de un proyecto a cargo del reconocido artista plástico Juan Carlos Ñañake Torres, quien busca revalorizar y recordar al Sumo Pontífice.

El artista indicó a Buenos Días Perú que el monumento de León XIV empezó en el mes de agosto y lleva un avance del 90 %.

