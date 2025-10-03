En la ciudad de Chiclayo, región de Lambayeque, se construye una estatua en honor al papa León XIV (Robert Prevost) para recordar su paso como obispo durante ocho años, en esta parte del Perú, donde se le recuerda por su cercanía y humildad a la toda la gente.

El monumento que es de fibra de vidrio es parte de un proyecto a cargo del reconocido artista plástico Juan Carlos Ñañake Torres, quien busca revalorizar y recordar al Sumo Pontífice.

El artista indicó a Buenos Días Perú que el monumento de León XIV empezó en el mes de agosto y lleva un avance del 90 %.