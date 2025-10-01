El Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2026 será cerrado este 14 de octubre. Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), encargado de su elaboración, publicó su sexto y último simulacro que expone una fotografía actual de la lista de ciudadanos aptos para sufragar.

De acuerdo con el reporte emitido por la institución encargada de la identificación de todos los ciudadanos peruanos, s i el padrón cerrase en este momento, serían 27 374 211 de peruanos los que conformarían la población electoral, de los cuales 26 181 809 están en el país y 1 192 402 en el extranjero.

Dentro del padrón existen alertas sobre el número de DNI vencidos y votantes con documentos de identidad de menor edad. Según el simulacro, 2 190 831 electores aún mantienen el DNI caduco, 620 075 se encuentra en la región Lima, seguida de Piura (114 961) y La Libertad (113 415).

Dos millones y medio de jóvenes votarán por primera vez en las elecciones generales 2026, de acuerdo con el quinto simulacro de padrón electoral del Reniec

Del total de DNI vencidos, 109 062 casos son de mayores de 18 años que aún mantienen el documento de menor de edad, los denominados “cara de niños”. Una vez más, Lima concentra la mayor cantidad (30 684) y el grupo etario con más votantes en esta situación pertenece al rango de entre 18 a 20 años (71 520)

Además, 488 711 peruanos que viajaron al exterior hace seis meses o más sin retorno hasta el momento, continúan con una dirección de domicilio en el Perú en sus DNI. Esta cifra es menor a los 498 909 registrados hasta junio pasado.

Reniec pidió a la población actualizar los datos de su DNI, antes del cierre del Padrón Electoral, que será el 14 de octubre.

Llamado a la actualización

El Reniec hizo un llamado a la población electoral a actualizar la información de su DNI de ser necesario, como la dirección de domicilio, y también a renovar el DNI amarillo por el de adulto, para reflejar la realidad de los electores con miras a los comicios generales del 2026.

El Reniec recordó que elabora el Padrón Electoral, pero también es responsabilidad de los ciudadanos actualizar la información del DNI para contar con datos más precisos sobre los votantes.