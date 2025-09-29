El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció el despliegue de brigadas de registradores a Estados Unidos con el fin de facilitar la actualización de documentos de identidad a la comunidad peruana en el extranjero de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, los equipos se instalarán en el Consulado General del Perú en Paterson, atendiendo a peruanos residentes en los estados de Nueva Jersey y Pensilvania. Posteriormente, del 4 al 7 de octubre, la campaña continuará en el Consulado General en Washington D. C.

Estas acciones forman parte de la tercera edición de la campaña “Identificación sin fronteras”, que Reniec impulsa en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo es brindar acceso a trámites como renovación, duplicado y actualización de datos, así como promover la entrega de la última versión del DNI electrónico.

Consulados de Washington y Paterson recibirán brigadas de Reniec para trámites de DNI. (Foto: Difusión)

Cabe recordar que Estados Unidos concentra la mayor comunidad de peruanos registrados con DNI en el extranjero, alcanzando 364 078 electores habilitados. Sin embargo, más de 118 mil mayores de edad aún mantienen el documento vencido, y otros 6 820 continúan portando el DNI de menor de edad, lo que dificulta su participación electoral.

Además de la atención directa al público, las brigadas permitirán capacitar a funcionarios consulares en la tramitación de DNI electrónico y registros civiles, mediante el uso de kits de captura en vivo y tablets de identificación.

La iniciativa ya tuvo una primera fase en 2024, cuando la campaña llegó a Miami, donde se realizaron más de mil trámites. Ahora, con su regreso a EE. UU., Reniec busca garantizar que los compatriotas puedan ejercer su derecho al voto en 2026 sin limitaciones administrativas.