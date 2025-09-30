La primavera en Huancayo llega con montañas cubiertas de verde y un clima fresco en el día, que se intensifica en las noches andinas. En Huancayo, a más de 3.200 msnm, las jornadas se disfrutan recorriendo ferias, plazas y rutas naturales, mientras que el frío nocturno invita a abrigarse y compartir platos típicos como la pachamanca, el caldo de mondongo o la trucha recién preparada.
En este momento, muchas familias buscan destinos cercanos donde la tradición, la gastronomía y los paisajes se vivan con mayor intensidad. En ese panorama, Huancayo aparece como una de las mejores alternativas: una ciudad en el valle del Mantaro que recibe a sus visitantes con lo mejor de su cultura y de su entorno natural.
Al respecto, Paola Carrizales, gerente comercial de Movil Bus, mencionó que: “La ciudad es muy rica en el ámbito comercial y cultural. Además, sus alrededores ofrecen una interesante combinación entre tradición, gastronomía y paisajes”.
¿Qué ver en la ciudad?
- Plaza Constitución: el corazón de Huancayo, donde la vida cotidiana y la historia se encuentran. Rodeada de edificios históricos, cafés y comercios, es el mejor lugar para iniciar un recorrido y observar de cerca el ritmo urbano de la ciudad.
- Feria Dominical: cada domingo, varias cuadras se convierten en un enorme mercado al aire libre. Textiles, cerámicas, productos agrícolas y una variada oferta gastronómica hacen de este paseo una experiencia única, ideal para quienes quieren conocer la esencia cultural y comercial de la región.
- Parque de la Identidad Huancaína: este espacio artístico al aire libre rinde homenaje al valle del Mantaro a través de esculturas y murales que retratan danzas, personajes y escenas de la vida andina. Es un sitio colorido, perfecto para pasear con calma y tomar fotografías.
- Torre Torre: Son formaciones de arcilla rojiza que alcanzan hasta 30 metros de altura. Sus vistas panorámicas las convierten en uno de los paisajes más sorprendentes en los alrededores de Huancayo, y recorrer los senderos entre estas torres naturales es una experiencia única para los visitantes.
- Cordillera Huaytapallana: Para los más aventureros, los nevados y lagunas de altura de esta cordillera regalan rutas de treking con panorámicas espectaculares, entre ellas la laguna de Huaytapallana.
- Ingenio: Pueblo cercano reconocido por sus piscigranjas, donde la trucha fresca es la protagonista de la mesa. Comer junto al río, en restaurantes familiares, completa la experiencia.
- Cochas: Distrito famoso por los mates burilados, una de las artesanías más finas del país y declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Visitar sus talleres es una oportunidad para conocer a los maestros artesanos y su trabajo minucioso.
Huancayo es un destino accesible tanto para escapadas cortas como para viajes familiares. “Se encuentra a poco más de siete horas por carretera desde Lima, atravesando la Carretera Central y cruzando paisajes que van desde la costa hasta los Andes”, mencionó Carrizales.
