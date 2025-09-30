Como si se tratase de un milagro, la caída de lluvia ayudó a controlar el incendio forestal que afectó las provincias de Calca y Urubamba, en el Cusco.
LEE: López Aliaga plantea cárceles en la selva en vez de El Frontón: ¿qué pasó con El Sepa?
El último domingo se activó el siniestro en el sector de Hunuraqui Calca y se desplazó hasta Huychu Huayllabamba. Esto generó zozobra en la comunidad, por lo que los bomberos trabajaron sin descanso. Sin embargo, recibieron la “ayuda” de las precipitaciones pluviales para sofocar el fuego en algunos sectores. Mientras tanto, una cuadrilla de brigadistas monitorean los focos calientes donde las llamas reavivaron.
El incendio se desplazó hasta la comunidad de Cúper Chinchero, por lo que comuneros, miembros de serenazgo, bomberos, policías y militares tuvieron que asistir para brindar su apoyo y controlar desde diferentes flancos, hasta lograr liquidar las llamas, salvo focos calientes.
Lamentablemente las llamas de fuego devastaron más de 800 hectáreas de pastizales y bosques de árboles silvestres en el Valle Sagrado de Los Incas. Al momento las diferentes municipalidades monitorean la zona y cuantifican los daños. Afortunadamente, no hubo personas heridas.
MÁS: ‘El Monstruo’ permanecería de por vida en la cárcel: los casos que afronta en Perú y los obstáculos de imputarle más delitos si es extraditado
Desde la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (Orgrds), se informó que a la zona se trasladaron ocho efectivos del Escuadrón de la Policía de Rescate para labores de monitoreo, y se percibió humareda débil.
Asimismo, se recomendó evitar quemas bajo el sustento de liberar espacios para el periodo de siembra que se aproxima por la caída de lluvias. Se recordó que la sequía se prolongaría un poco más, salvo cambios meteorológicos.
TE PUEDE INTERESAR
- La historia de una joven que busca justicia en un caso de violación tras más de 13 años de su denuncia
- Congreso propone un ‘Reinfo’ para la pesca artesanal: ¿Por qué el proyecto de ley es rechazado desde todos los sectores de la industria marina?
- ¿Quién reemplaza a Víctor Zanabria? Claves sobre el caso ‘policías albañiles’ y lo que viene en la PNP
- Los alarmantes niveles de contaminación por mercurio en Putumayo: 15 veces más mercurio de lo permitido
- Casos de infecciones respiratorias llegaron a 40 mil por semana en el último mes: Los medicamentos que pueden agravar el cuadro de un paciente
Contenido sugerido
Contenido GEC