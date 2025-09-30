Como si se tratase de un milagro, la caída de lluvia ayudó a controlar el incendio forestal que afectó las provincias de Calca y Urubamba, en el Cusco.

El último domingo se activó el siniestro en el sector de Hunuraqui Calca y se desplazó hasta Huychu Huayllabamba. Esto generó zozobra en la comunidad, por lo que los bomberos trabajaron sin descanso. Sin embargo, recibieron la “ayuda” de las precipitaciones pluviales para sofocar el fuego en algunos sectores. Mientras tanto, una cuadrilla de brigadistas monitorean los focos calientes donde las llamas reavivaron.

El incendio se desplazó hasta la comunidad de Cúper Chinchero, por lo que comuneros, miembros de serenazgo, bomberos, policías y militares tuvieron que asistir para brindar su apoyo y controlar desde diferentes flancos, hasta lograr liquidar las llamas, salvo focos calientes.

Incendio forestal en el Valle Sagrado de Los Incas. (Foto: Andina)

Lamentablemente las llamas de fuego devastaron más de 800 hectáreas de pastizales y bosques de árboles silvestres en el Valle Sagrado de Los Incas. Al momento las diferentes municipalidades monitorean la zona y cuantifican los daños. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Desde la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (Orgrds), se informó que a la zona se trasladaron ocho efectivos del Escuadrón de la Policía de Rescate para labores de monitoreo, y se percibió humareda débil.

Asimismo, se recomendó evitar quemas bajo el sustento de liberar espacios para el periodo de siembra que se aproxima por la caída de lluvias. Se recordó que la sequía se prolongaría un poco más, salvo cambios meteorológicos.