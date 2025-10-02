Matías Agustín Ozorio , sindicado como la mano derecha del narcotraficante peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , fue entregado por la Policía Nacional del Perú a los agentes del Departamento de Investigaciones de Argentina.

Así, el cómplice del “Pequeño J” fue trasladado enmarrocado y bajo fuertes medidas de seguridad conducido hacia un avión de las Fuerzas Armadas de Argentina para concretar su expulsión del territorio peruano la tarde de este jueves 2 de octubre. Además, vestía camiseta y pantalones rojos, además de un chaleco antibalas.

Este proceso comenzó en la sede de la División de Extranjería, en Breña, donde Ozorio fue sacado bajo un fuerte resguardo policial, que incluyó agentes PNP de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

Luego, lo trasladaron en una camioneta policial hacia la División de la Policía Aérea,en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lugar donde ya el avión argentino lo esperaba.

A Ozorio se le acusa de haber participado en la tortura y asesinato de tres jóvenes argentinas el pasado 19 de setiembre, en la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Una de las hipótesis dice que fue el representante de Pequeño J para asegurar que se cumpla su mensaje.

Ozorio, de 28 años, nacido en 1995, fue identificado finalmente como argentino, pese a que en un comienzo se lo mencionaba como ciudadano peruano

Avión de la Fuerza Armada Argentina trasladará a Matías Ozorio a territorio argentino. Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

Ya el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, había anunciado la expulsión de este sujeto, luego de que el trámite administrativo fuese culminado de manera exprés. La medida responde a un pedido de las autoridades argentinas, quienes solicitaron su entrega para que responda por cargos de homicidio agravado, narcotráfico y asociación ilícita.

En la actividad de expulsión participaron efectivos de la Interpol, agentes de la policía peruana y argentina y, además, estuvo presente el ministro del Interior, Carlos Malaver.