Este sábado 4 de octubre es el primer recorrido del Señor de los Milagros, y para brindar tranquilidad a la población, el Seguro Social de Salud (Essalud) desplegará dos puestos médicos itinerantes a cargo de Hospital Perú, junto con ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), para brindar asistencia inmediata a los fieles que así lo requieran.

El presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, informó que esta acción se replicará en todos los recorridos del Cristo Moreno. “Cuidaremos a la población que acude masivamente a las procesiones, durante las cinco fechas. Iniciamos el 4 de octubre, seguiremos el 18, 19, y 28 de octubre, y finalmente el 1 de noviembre, nuestros equipos estarán en puntos estratégicos para atender cualquier emergencia”, indicó el titular de la entidad.

Durante la primera procesión un puesto médico estará ubicado en la cuadra 6 del Jr. Huancavelica, mientras que el otro será instalado en el Jr. Conde de Superunda cuadra 4, en el Lima Cercado.

Cada punto contará con médicos, enfermeras y técnicos en enfermería. Además, habrá dos ambulancias tipo II y una unidad tipo III, las cuales estarán equipadas con personal completo: un conductor, un médico y una enfermera, quienes se desplegarán en caso de emergencias.

Este equipo brindará atención prehospitalaria, que incluye evaluaciones médicas, estabilización y el traslado de pacientes en situaciones de urgencia y emergencia hacia centros asistenciales. De esta manera, Essalud garantiza una adecuada respuesta ante cualquier emergencia que se presente en esta importante celebración religiosa.

Un hospital itinerante al servicio del Perú

El Hospital Perú, perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible de Essalud, es un hospital móvil que llega a distintas regiones del país para complementar la oferta de los centros asistenciales y reducir la lista de espera de los pacientes.

En lo que va del 2025, este establecimiento itinerante ha realizado más de 200 mil atenciones en 47 operativos y más de 1200 cirugías de catarata en Cajamarca, San Martín, Arequipa, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, llevando salud y esperanza a miles de peruanos.

