El accidente ocurrió al promediar las 6:40 de la mañana de hoy, viernes 3 de octubre. Foto: Canal N
Redacción EC
En la carretera Lima-Canta, a la altura del distrito de Santa Rosa de Quives, el bus de la orquesta ‘Óscar Manuel Valdiviezo y su historia romántica’ cayó a un abismo producto, al parecer, de la densa neblina y falta de señalización en la zona. Afortunadamente, ningún integrante falleció en este .

Los miembros del grupo que resultaron con heridas fueron auxiliados por personal de Serenazgo de la provincia de Canta y trasladados al centro de salud de Santa Rosa de Quives.

Momentos previos al accidente

Se dio a conocer que la agrupación se dirigía a la ciudad de Huánuco para ofrecer un concierto en el distrito de Churubamba. Sin embargo, a las 6:40 a.m., el vehículo en el que se trasladaban sufrió un despiste.

Accidentes de carreteras

De acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del MTC, Entre enero y agosto del 2025, se han registrado al menos 425 siniestros de tránsito en carreteras con consecuencias fatales. Ademas, del total de siniestros de tránsito en carreteras con consecuencias fatales registrados hasta julio, 183 se tratan de choques. Los despistes y los atropellos son el segundo y tercer tipo de incidente

Estas cifras nos dejan un promedio de al menos dos accidentes con consecuencias fatales de carreteras al día y tres fallecidos en cada uno de ellos.

