El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”; esta característica geológica lo hace una de las zonas con mayor actividad sísmica debido a la unión de placas tectónicas. Esta es la razón por la que nuestro país es una zona altamente sísmica. En el siguiente párrafo te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: Revisa la naturaleza de cada movimiento, desde temblores, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde los informes del IGP (Instituto Geofísico del Perú), consúltalos aquí:

Vía IGP - Último temblor hoy en Perú: reporte del epicentro, hora y magnitud de los sismos

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0661

Fecha y Hora Local: 01/10/2025 07:37:22

Magnitud: 4.0

Profundidad: 132km

Latitud: -4.07

Longitud: -77.67

Referencia: 61 km al N de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 1, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0659

Fecha y Hora Local: 30/09/2025 23:44:30

Magnitud: 3.5

Profundidad: 37km

Latitud: -16.70

Longitud: -71.92

Intensidad: III Vitor

Referencia: 28 km al S de Vitor, Arequipa - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 1, 2025

Ante cualquier desastre natural, es importante tener una cultura de prevención y mantener informados a los peruanos sobre qué tomar en cuenta en estas situaciones. INDECI pidió que cada ciudadano tuviera en cuenta un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, principalmente un sismo de gran magnitud. A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más.