El Perú se ubica en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”; esta característica geológica lo convierte en una de las zonas con mayor actividad sísmica debido a la unión de placas tectónicas. Por ende, este es motivo suficiente para hacer del país una zona altamente sísmica. En la siguiente sección de la nota, te compartimos los últimos reportes de sismos registrados a lo largo y ancho del país: temblores de leve magnitud, sismos de media y mayor intensidad hasta las alertas de un posible terremoto. Todo desde los informes del IGP (Instituto Geofísico del Perú):

Se reportó sismo de 5.5 en Perú, este martes 12 de agosto. Foto: Andina.

Último temblor en Perú hoy

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0672

Fecha y Hora Local: 03/10/2025 23:26:11

Magnitud: 4.1

Profundidad: 96km

Latitud: -14.85

Longitud: -74.06

Referencia: 18 km al SE de Puquio, Lucanas - Ayacucho — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 4, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0671

Fecha y Hora Local: 03/10/2025 06:29:45

Magnitud: 3.7

Profundidad: 11km

Latitud: -9.64

Longitud: -75.57

Intensidad: II-III Codo Del Pozuzo

Referencia: 13 km al O de Codo Del Pozuzo, Puerto Inca - Huanuco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 3, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0670

Fecha y Hora Local: 03/10/2025 02:42:37

Magnitud: 3.6

Profundidad: 8km

Latitud: -15.69

Longitud: -71.85

Intensidad: II Pinchollo

Referencia: 8 km al S de Pinchollo, Caylloma - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 3, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0669

Fecha y Hora Local: 02/10/2025 15:30:32

Magnitud: 3.8

Profundidad: 9km

Latitud: -15.68

Longitud: -71.82

Intensidad: III Maca

Referencia: 7 km al SO de Maca, Caylloma - Arequipa — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0668

Fecha y Hora Local: 02/10/2025 12:16:00

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16km

Latitud: -10.31

Longitud: -75.65

Intensidad: III Huancabamba

Referencia: 17 km al NO de Huancabamba, Oxapampa - Pasco — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 2, 2025

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0667

Fecha y Hora Local: 02/10/2025 08:33:13

Magnitud: 3.7

Profundidad: 9km

Latitud: -5.58

Longitud: -78.81

Intensidad: III Jaen

Referencia: 13 km al N de Jaen, Jaen - Cajamarca — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 2, 2025

Ante cualquier desastre natural, es importante tener una cultura de prevención y mantener informados a los peruanos sobre qué tomar en cuenta en estas situaciones. INDECI pidió que cada ciudadano tuviera en cuenta un plan de contingencia ante cualquier desastre natural, principalmente un sismo de gran magnitud. A lo largo del año se han realizado simulacros de sismos de escala nacional con el objetivo de instaurar una cultura de prevención dando a conocer información básica ante cualquier escenario sísmico.

Por último, INDECI recomienda que cada familia cuente con políticas preventivas como una mochila de emergencia en la que deberás tener artículos de higiene, alimentos no perecibles, ropa y abrigos, medicinas, tu identificación, dispositivos de comunicación como radios a pilas, linternas y más.