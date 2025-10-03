Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue trasladado al penal de Cañete, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición por el presunto delito de homicidio agravado contra tres mujeres en Buenos Aires, Argentina, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que

El ciudadano peruano, considerado un criminal de alta peligrosidad, fue capturado hace algunos días junto a su presunto colaborador y mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Interpol. Este ya fue expulsado hacia su país este último jueves 2 de octubre.

Tras su captura, la Policía peruana ya había adelantado que ‘Pequeño J’ no afrontaría a la justicia en el Perú, puesto que se preparaba el pedido de extradición presentado por el Estado argentino.

“Por ser peruano se va a esperar el pedido de extradición del país de Argentina. Por el momento se le va a poner a disposición de Requisitorias de la Dirincri mientras dure el proceso. (Estará detenido) lo que dure el trámite de extradición según el proceso”, explicó el general PNP Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri, en conferencia de prensa.

La justicia argentina acusa a Pequeño J de ser el autor intelectual de un triple feminicidio perpetrado en septiembre. Entre las víctimas hay una menor de edad de solo 15 años.