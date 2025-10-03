Keyli Aguilera, la mujer que confesó haber asesinado a su esposo Alexander Valverde el pasado 21 de setiembre y luego guardarlo en la maletera de su vehículo, continúa detenida en la comisaría de Breña donde viene pasando los exámenes de rigor.

RPP indicó que, la mujer de nacionalidad venezolana y de 42 años, dijo que mató a su pareja “por motivos de diversas discusiones y peleas”, según consigna el acta de intervención policial.

El vehículo plomo de marca Renault, de placa B4F 133, donde fue encontrado Valverde también está siendo analizado.

Aguilera señala que en un inicio escondió el cuerpo debajo de su cama, sin embargo, debido al fuerte olor, decidió sacarlo, envolverlo en una sábana y ponerlo en la maletera del auto que compartían. Luego, lo conduce hasta el jirón Huaraz y lo deja.

Según testigos y familiares más allegados, el auto había sido llevado a un taller mecánico por la asesina. La madre de la víctima señaló que su hijo había partido de viaje y que fue su nuera quien retiró el vehículo de la vivienda.

Tras ser interrogada por la Policía Nacional del Perú (PNP) declara su delito ante las autoridades, quienes determinarán si actuó sola o si hay más personas involucradas en el crimen.

El cuerpo fue retirado del lugar por personal de la Dirincri y trasladado a la morgue de Lima. El caso ha generado conmoción ya que fue descubierto en una zona residencial y cerca a un colegio.