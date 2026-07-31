La víctima falleció en la vía pública debido al impacto del proyectil de arma de fuego . Foto: América Noticias
La víctima falleció en la vía pública debido al impacto del proyectil de arma de fuego . Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa acechando distritos de Lima Metropolitana. Esta vez, en Breña, delincuentes asesinaron a disparos a un repartidor de delivery de 27 años, de nacionalidad venezolana, en la cuadra 15 de la avenida Tingo María, la noche de ayer, jueves 30 de julio.

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