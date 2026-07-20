Una menor quedó gravemente herida tras un accidente ocurrido el viernes 17 de julio, cuando se encontraba al interior de en un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, en el distrito de Cercado de Lima. Actualmente, su pronóstico es reservado.

Los padres de familia informaron a América Noticias que su hija, tras terminar de jugar, se encontraba sentada sobre una bolsa de aire. En ese momento, otro menor descendió por un resbaladero y la hizo rebotar, lo que provocó que saliera impulsada a una altura de entre tres y cuatro metros y cayera de cabeza.

De inmediato, fue llevada al Hospital del Niño donde permanece internada hasta el día de hoy por una fractura de cráneo y coágulos en el cerebro.

“Dentro de los sectores había una bolsa rebotable, donde los niños se ponen y salen expulsados dentro de los juegos, pero, ese juego estaba en un lugar que no había malla. Mi hija solo se sentó y baja el niño y ella sale expulsada volando por los aires. La recojo, porque chocó con el pavimento. Pedí ambulancias y nadie la socorría, que solo la llevaran al tópico", sostuvo al matinal.

“Cuando llega la ambulancia, la paramédica dice que debe ir al hospital. El neurocirijano ha hecho dos operaciones de alto riesgo por seis horas. Lo que le pasó es como si hubiera tenido un accidente de tránsito”, precisó.

El padre de la menor denunció que la pelota donde su hija estaba sentada había sido quitada de los juegos. “Fui al día siguiente y ya no estaba. Además, cuando quise denunciar en la comisaría de Petit Thours, el agentes Rodas Zelada me dijo que ya había un acta, pero esa no la hicimos nosotros”, contó.

Ellos exhortaron a las autoridades que se investiguen las responsabilidades del caso.