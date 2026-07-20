Padres exigen justicia de parte de las autoridades. Foto: América Noticias
Padres exigen justicia de parte de las autoridades. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Una menor quedó gravemente herida tras un accidente ocurrido el viernes 17 de julio, cuando se encontraba al interior de en un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, en el distrito de Cercado de Lima. Actualmente, su pronóstico es reservado.

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