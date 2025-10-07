Al igual que en San Juan de Lurigancho, en el distrito de Ventanilla, Callao, empresas de transporte como La Roma y las líneas 87 y 41, no han salido a trabajar pese al levantamiento del paro tras el acuerdo entre los gremios y el Ejecutivo.

En la zona de Pachacútec se aprecian largas colas de los usuarios esperando a su medio de transporte, sin embargo, en la avenida Santa Rosa, algunas empresas como Los Loritos han comenzado a operar, pero la frecuencia de las unidades sigue siendo baja.

También se constató que trabajadores como choferes y cobradores de estas empresas impidieron que combis y colectivos levanten pasajeros en la zona, pero metros más abajo, se estableció otro paradero informal.

“Estoy acá desde las 6. No salen los carros”, dijo una trabajadora del sistema de salud cuyo punto de llegada era Miraflores. Una profesora que se dirigía a Ventanilla Alta enfatizó que no había carros. En medio de esta confusión, muchos pasajeros optaron por mototaxis o motos colectivas, pese al riesgo.

No salen hasta tener soluciones

Un representante de La Roma, que por seguridad pidió que su identidad no sea revelada, explicó que la base decidió acatar el paro pese a que la administración ordenó trabajar.

“No sale ni una unidad… somos alrededor de 100 trabajadores acá”, indicó. Él rechazó el acuerdo anunciado por el Ejecutivo y algunos gremios la noche anterior y exigió medidas concretas de seguridad para sus compañeros frente a los constantes asesinatos y extorsiones.

Más unidades de transporte sin operar

Buenos Días Perú constató que, al mismo tiempo, cuatro unidades de la empresa Chimpú Callao estaban paralizadas en un grifo. En total no trabajaron: La Roma, 41, 87 y Chimpú Callao. En el área patrullaban PNP y serenazgo, pero sin despejar del todo la congestión peatonal.

Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones adicionales si deben movilizarse desde o hacia las zonas afectada