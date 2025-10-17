Un interno del penal de máxima seguridad de Aucallama, ubicado en la provincia de Huaral, escapó tras escalar la pared de su pabellón. El hecho ocurrió a las 6:30 a.m. de este viernes 17 de octubre.

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado, se trata de Dylan Jiménez Pérez (24), de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado.

Ante ello, los agentes de seguridad del reclusorio activaron los protocolos correspondientes en caso de fuga y dar cuenta al Ministerio Público y a la Policía Nacional (PNP), con el fin de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se dispuso la remoción del director y subdirector del penal. Hasta el momento el recluso no ha podido ser ubicado por las autoridades, pese a los operativos que se han realizado.

“Ante este hecho grave, el presidente del INPE dispuso la remoción de cargos al director y subdirector del Establecimiento Penitenciario de Huaral”, manifestó el INPE.

“Además, se determinó que la Oficina de Asuntos Internos se constituya en el penal para realizar las indagaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas”, agregó.

En mayo pasado la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, en conjunto con efectivos policiales, descubrió un ambiente acondicionado en el penal desde donde se abastecía ilegalmente de internet satelital.

Según las autoridades, en este lugar, con la ayuda de equipos tecnológicos, habría sido utilizado por los internos para burlar los bloqueos de señal e incurrir en delitos como la extorsión y el sicariato.