El Cristo Moreno será acompañado por miles de fieles en las calles del Centro de Lima.
Redacción EC

Luego del hito que significará para la comunidad religiosa en nuestro país la procesión del en la ciudad de Roma, Italia, se dio a conocer cómo se realizará el segundo recorrido del Cristo Moreno en Lima.

Miles de fieles católicos acompañarán por la calles del centro de la capital a la venerada imagen, este sábado 18 de octubre.

La Municipalidad de Lima, a través de sus canales oficiales, confirmó el recorrido que iniciará en la iglesia de Las Nazarenas en la avenida Tacna.

Luego, recorrerá las calles del jirón Ica, de la Unión, Carabaya, y Ucayali, para luego pasar por la avenida Abancay.

El tramo final comprende los jirones Junín, Huanta, Áncash, Maynas y nuevamente Junín, para terminar en el Santuario de la Virgen del Carmen dodne descansará hasta la siguiente procesión.

La comuna limeña invitó a los fieles a participar con fe y devoción en el segundo recorrido en procesión del Cristo Moreno, patrón, guía y protector para todos.

HISTORIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

El Señor de Pachacamilla, más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas ubicado en la región Lima, en Perú y venerada en la capital y diversas partes del mundo.

Fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo originario de Angola que fue llevado al Perú llamado Pedro Dalcón o Benito, según el historiador Raúl Porras Barrenechea.

A esta, posteriormente le añadieron las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski, con el culto milenario al dios Pachacamac, tan solo por haber sido pintado en el Barrio de Pachacamilla en el centro de Lima.

