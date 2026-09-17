El Mes Morado 2026 ya tiene programadas las cinco procesiones del Señor de los Milagros en Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá las calles de la capital los días 3, 18, 19 y 28 de octubre, y 1 de noviembre, de acuerdo con el programa anunciado por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Bajo el lema “Con el Señor de los Milagros y León, abramos el corazón”, la Iglesia de Lima prepara las actividades del Mes Morado como un periodo de renovación de la fe. Estas son las rutas previstas para este año.

Primera procesión: sábado 3 de octubre

El primer recorrido partirá del Santuario de las Nazarenas y continuará por la avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay y jirón Conde de Superunda.

Posteriormente, las andas retornarán por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas.

Recorrido procesional

Segunda procesión: domingo 18 de octubre

La segunda salida tendrá un recorrido más extenso. El Señor de los Milagros avanzará por la avenida Tacna, jirón Ica y jirón de la Unión, hasta ingresar a la Plaza Mayor de Lima.

En este punto recibirá los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal.

Recorrido procesional del 18 de octubre.

Luego continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, para ingresar a la avenida Abancay y posteriormente al jirón Junín, donde recibirá el homenaje del Congreso de la República.

La procesión seguirá por el jirón Junín, jirón Huanta, jirones Áncash y Maynas, antes de retornar al jirón Junín y llegar a la Iglesia del Carmen de Lima, donde las andas pernoctarán.

Tercera procesión: lunes 19 de octubre

Al día siguiente, lunes 19 de octubre, el Cristo Moreno saldrá desde la Iglesia del Carmen.

El recorrido comprenderá los jirones Huánuco y Puno, la avenida Grau, jirón Antonio Bazo, avenida Grau, jirón Cangallo y nuevamente la avenida Grau, antes de dirigirse al Hospital Nacional Arzobispo Loayza y continuar por otras vías del Cercado de Lima.

Las andas también pasarán por la avenida Nicolás de Piérola, avenida Abancay, jirón Leticia, avenida Zavala Loayza, jirón Miguel Aljovín y Paseo de la República, donde ingresarán al Palacio de Justicia.

Después retomarán el recorrido por Paseo de la República, jirón Carabaya y los alrededores de la Plaza San Martín, para finalmente continuar por la avenida Nicolás de Piérola y avenida Tacna hasta ingresar al Santuario de las Nazarenas.

Cuarta procesión: miércoles 28 de octubre

En el día central de la festividad, el Señor de los Milagros saldrá nuevamente del Santuario de las Nazarenas.

La ruta comprenderá la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete y avenida Alfonso Ugarte, donde ingresará al Hospital Arzobispo Loayza para llevar su bendición a los enfermos.

Después continuará por la avenida Venezuela, jirón Varela, avenida Bolivia y avenida Garcilaso de la Vega, para finalmente regresar por la avenida Tacna hasta el Santuario de las Nazarenas.

Recorrido

Quinta procesión: sábado 1 de noviembre

La última procesión del Señor de los Milagros en Lima se realizará el sábado 1 de noviembre.

La imagen recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y avenida Emancipación, antes de retornar por la avenida Tacna e ingresar al Convento de las Nazarenas.

Recorrido

Horarios en el Santuario de las Nazarenas

Durante octubre, el Santuario de las Nazarenas tendrá un horario especial. Del 4 al 31 de octubre, abrirá sus puertas desde minutos antes de las 6:00 a. m. hasta culminar la misa de las 9:00 p. m.

Las confesiones se realizarán en la Capilla de la Reconciliación, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Asimismo, los fieles podrán ingresar a venerar al Señor de los Milagros de Nazarenas del 5 al 31 de octubre, entre las 2:30 p. m. y 4:00 p. m.

El domingo 4 de octubre, debido a la realización de las Elecciones Regionales y Municipales, las misas comenzarán a partir de las 5:00 p. m., según la programación difundida.

La procesión del Señor de los Milagros parte desde el santuario y monasterio de las Nazarenas, en la avenida Tacna. (Foto: Andina) / archivo

Por su parte, Nazarenas TV ofrecerá una transmisión diaria de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que el Museo Señor de los Milagros atenderá de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas difundirá a través de sus plataformas digitales información sobre los recorridos y las actividades programadas durante el Mes Morado.