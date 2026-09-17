Miles de fieles acompañan los recorridos del Señor de los Milagros, que se desarrollan anualmente en Lima. (Foto: Andina)
Miles de fieles acompañan los recorridos del Señor de los Milagros, que se desarrollan anualmente en Lima. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Mes Morado 2026 ya tiene programadas las cinco procesiones del Señor de los Milagros en Lima. La imagen del Cristo de Pachacamilla recorrerá las calles de la capital los días 3, 18, 19 y 28 de octubre, y 1 de noviembre, de acuerdo con el programa anunciado por el Arzobispado de Lima, el Monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas y la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas.

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