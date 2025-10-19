El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva central y sur experimentará un descenso de la temperatura nocturna de ligera a moderada intensidad entre hoy domingo 19 y mañana lunes 20 de octubre, debido al ingreso del vigésimo cuarto friaje del año.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 366, de nivel de alerta amarillo, se prevén temperaturas mínimas próximas a los 20°C en la selva central y cercanas a los 19°C en la selva sur. Asimismo, el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora (km/h), lo que podría intensificar la sensación de frío durante la noche.

Senamhi alerta descenso de temperaturas en la selva por ingreso del friaje. (Foto: Andina)

Los departamentos comprendidos en esta alerta son Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Puno (Carabaya y Sandia) y Ucayali (Atalaya y Purús).

Recomendaciones del Indeci

Ante este descenso de temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a tomar medidas preventivas para proteger la salud y reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias.Se recomienda evitar la exposición al frío, cubrir cabeza, rostro y boca, y usar ropa de abrigo como chompas, guantes y gorros.

Friaje afectará regiones del sur y centro de la selva con vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Andina)

Asimismo, se sugiere consumir bebidas calientes, frutas y vegetales frescos, así como almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros. En caso de presentar síntomas respiratorios, se debe acudir al centro de salud más cercano.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo constante de los efectos del friaje y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones de respuesta necesarias.

