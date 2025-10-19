El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva central y sur experimentará un descenso de la temperatura nocturna de ligera a moderada intensidad entre hoy domingo 19 y mañana lunes 20 de octubre, debido al ingreso del vigésimo cuarto friaje del año.
LEE: Tumbes: ballena de gran tamaño aparece varada en la playa de Punta Sal
De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 366, de nivel de alerta amarillo, se prevén temperaturas mínimas próximas a los 20°C en la selva central y cercanas a los 19°C en la selva sur. Asimismo, el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora (km/h), lo que podría intensificar la sensación de frío durante la noche.
Los departamentos comprendidos en esta alerta son Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Puno (Carabaya y Sandia) y Ucayali (Atalaya y Purús).
Recomendaciones del Indeci
Ante este descenso de temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a tomar medidas preventivas para proteger la salud y reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias.Se recomienda evitar la exposición al frío, cubrir cabeza, rostro y boca, y usar ropa de abrigo como chompas, guantes y gorros.
Asimismo, se sugiere consumir bebidas calientes, frutas y vegetales frescos, así como almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros. En caso de presentar síntomas respiratorios, se debe acudir al centro de salud más cercano.
MÁS: El Niño costero: Enfen mantiene estado “no activo” y prevé verano con condiciones neutras en el mar peruano
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo constante de los efectos del friaje y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones de respuesta necesarias.
TE PUEDE INTERESAR
- Castillo de Chancay celebra Halloween con una interesante transformación temática
- Loreto: denuncian la desaparición de una menor awajún de 16 años y piden ayuda para su búsqueda
- Salud mental en el Perú: una prioridad impostergable que exige acción multisectorial
- Senamhi advierte de vigesimocuarto friaje en la selva entre el 18 y 20 de octubre
- Aprueban acceso gratuito a museos públicos del país para niños, adultos mayores y personas con discapacidad
Contenido sugerido
Contenido GEC