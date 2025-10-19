Madre de Dios, Cusco y Puno registrarán bajas temperaturas por nuevo friaje. (Foto: Andina)
Madre de Dios, Cusco y Puno registrarán bajas temperaturas por nuevo friaje. (Foto: Andina)
El (Senamhi) informó que la selva central y sur experimentará un descenso de la de ligera a moderada intensidad entre hoy domingo 19 y mañana lunes 20 de octubre, debido al ingreso del vigésimo cuarto friaje del año.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.º 366, de nivel de alerta amarillo, se prevén temperaturas mínimas próximas a los 20°C en la selva central y cercanas a los 19°C en la selva sur. Asimismo, el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora (km/h), lo que podría intensificar la sensación de frío durante la noche.

Los departamentos comprendidos en esta alerta son Cusco (La Convención, Paucartambo y Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu y Tahuamanu), Puno (Carabaya y Sandia) y Ucayali (Atalaya y Purús).

Recomendaciones del Indeci

Ante este descenso de temperaturas, el (Indeci) instó a la población a tomar medidas preventivas para proteger la salud y reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias.Se recomienda evitar la exposición al frío, cubrir cabeza, rostro y boca, y usar ropa de abrigo como chompas, guantes y gorros.

Asimismo, se sugiere consumir bebidas calientes, frutas y vegetales frescos, así como almacenar alimentos y agua potable en lugares seguros. En caso de presentar síntomas respiratorios, se debe acudir al centro de salud más cercano.

El (COEN) mantiene el monitoreo constante de los efectos del friaje y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones de respuesta necesarias.

