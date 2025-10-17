El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el vigesimocuarto friaje en la selva afectará varias regiones del país entre el 18 y 20 de octubre, con descenso de temperaturas, lluvias y vientos fuertes.

La institución de monitorear el clima en el Perú indicó que “la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes”.

En esa misma línea, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h. Asimismo, se mantendrá una densa cobertura de nubes durante gran parte del día.

También, el ente estatal precisó que el friaje que en la selva sur, se prevé “un descenso notable de la temperatura diurna, con cielo nublado y una ligera sensación de frío”.

“Por la noche, aunque el descenso térmico no será muy marcado, se sentirá más frescura debido a la humedad y nubosidad”, informó el organismo en un comunicado.

Temperatura en Ucayali

En la parte de la selva centra, especialmente en el sur de Ucayali, el Senamhi informó que esta región se sentirá “una disminución de las temperaturas máximas”, y las noches “serán más frescas en toda la región debido a la humedad y nubosidad persistentes”.

Cabe señalar que el friaje es un fenómeno meteorológico que ocurre en la selva cuando una masa de aire frío del sur del continente ingresa a la región, causando un descenso brusco de la temperatura, acompañado de lluvias y vientos fuertes.