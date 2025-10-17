La Policía Nacional del Perú emitió una nota de alerta para dar con el paradero de Kaela Daleska Zambrano Pacheco, una niña de 12 años que desapareció el jueves 16 de octubre en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo con el reporte policial, la menor fue vista por última vez cuando jugaba con su hermano en el interior del colegio Manuel Duato, ubicado entre las calles Manuel Gonzales Prada y Jr. Santa Cruz de Pachacútec.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según el documento emitido por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, Kaela vestía un polo color rojo con un símbolo de llama, un pantalón verde oscuro y zapatillas blancas al momento de su desaparición.

La menor mide aproximadamente 1.52 metros de estatura, tiene el cabello negro, tez mestiza y contextura gruesa.

Sus familiares informaron que Kaela tiene una discapacidad y no se comunica verbalmente, por lo que su búsqueda es considerada de carácter urgente. La denuncia fue presentada por Ericka Mariela Pacheco Villanueva ante la comisaría de Sol de Oro.

Las autoridades han desplegado acciones para ubicarla y exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera inmediata a la Línea 114 de la Policía Nacional o al número 998 228 223, habilitado por sus familiares.