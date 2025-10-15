La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, acompañada del presidente José Jerí, visitó la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, donde ocurrió el incendio el último sábado, para entregar almuerzos a las familias damnificadas y compartir los alimentos con los niños afectados por la emergencia.

Jerí Oré y Shica también recorrieron la Cuna Móvil implementada por el programa Cuna Más del Midis, con carpas de emergencia para la atención de niños y niñas menores de 36 meses, con mobiliario y material para su cuidado.

La ministra también supervisó las acciones de protección social que brinda el sector a las más de 100 familias damnificadas por el incendio del sábado 11 de octubre en San Juan de Miraflores.

Como se recuerda, el equipo del Midis se hizo presente en la zona desde el mismo día del incendio, evaluando necesidades, entregando ayuda y articulando la respuesta social, junto a la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro, organizaciones como la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), los comedores populares y los programas sociales.

Asimismo, la ministra entregó 30 kits para niñas y niños menores de 3 años, que incluyen materiales para el juego, la creatividad y el aprendizaje en familia.

Luego verificó la preparación de almuerzos, que se realiza a través del Comedor de Esperanza Midis, implementado por el sector bajo el liderazgo de los comedores populares, ollas comunes y los comités del Vaso de Leche de la zona.

Dicho comedor, durante los tres primeros días del siniestro, ha brindado más de 2.000 raciones entre desayunos, almuerzos y cenas, y seguirá brindando atención durante los siguientes días, para garantizar el servicio alimentario a la población afectada.

Cabe anotar que el Midis instaló carpas en la zona para la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, familias con niños menores de tres años y posibles nuevos usuarios, a través de sus programas sociales Pensión 65, Contigo, Juntos y Cuna Más.