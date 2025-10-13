El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la habilitación de puntos de acopio oficiales para recolectar ayuda destinada a las más de 200 familias damnificadas por el incendio que arrasó la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores.

La institución expresó su solidaridad con los afectados y pidió a los ciudadanos, empresas privadas e instituciones colaborar con la donación de alimentos no perecibles, agua embotellada y artículos de higiene personal.

“En este momento difícil, el MIMP invita a la ciudadanía a sumarse a esta labor humanitaria ”, indicó la entidad a través de un comunicado.

Desde las primeras horas tras el siniestro, equipos del INABIF, Warmi Nan, Gratitud y Conadis permanecen en la zona brindando atención psicosocial, empadronamiento y apoyo humanitario a las familias afectadas.

Puntos de acopio habilitados por el MIMP:

Sede central del MIMP: Jr. Camaná 616, Cercado de Lima.

Jr. Camaná 616, Cercado de Lima. Sede del INABIF: Av. San Martín 685, Pueblo Libre.

Av. San Martín 685, Pueblo Libre. Centro de Desarrollo Integral de la Familia: Av. Central 533, San Juan de Miraflores.

El horario de atención es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. para recibir todas las donaciones.

Asimismo, la Municipalidad de San Juan de Miraflores confirmó que su único punto de acopio se encuentra en el Estadio 28 de Mayo, frente a la Comisaría de Pamplona I, y pidió a la población no dejarse engañar por falsos recolectores que soliciten dinero vía transferencias o aplicativos.

El Midis garantiza alimentación

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) puso en marcha el “Comedor de Esperanza Midis”, con el objetivo de asegurar el servicio alimentario para las más de 100 familias afectadas.El viceministro de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure, aseguró que el Estado “no dejará sin alimento a las familias damnificadas”.

El comedor, activado durante emergencias, brinda desayunos, almuerzos y cenas con el apoyo de comedores populares, ollas comunes y comités del vaso de leche. Solo en el primer día, se sirvieron más de 1000 raciones.

Además, el Midis instaló carpas de atención social para adultos mayores, personas con discapacidad y familias con niños pequeños, a través de sus programas Pensión 65, Contigo, Juntos y Cuna Más.

Instituciones como la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y la Sociedad Nacional de Pesquería también se sumaron al apoyo, aportando alimentos frescos y no perecibles.