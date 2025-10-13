La Hermandad del Señor de los Milagros (HSM) de Roma anunció que la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros de Perú ingresará el 19 de octubre en la Plaza de San Pedro para recibir la bendición del papa León XIV y luego se celebrará una misa en la basílica.
La procesión contará con la participación de cientos de fieles de comunidades peruanas residentes en todo el mundo, informó este viernes una nota la embajada de Perú ante la Santa Sede.
En la misiva la hermandad explicó que este año será especial ya que se trata del año del Jubileo de la Esperanza y por coincidir con los primeros meses del pontificado de un Santo Padre con nacionalidad peruana.
Cargadores, sahumadoras y cantoras
Son más de 700 devotos entre los cuales participan cargadores, sahumadoras y cantoras a los cuales se sumarán cientos de fieles y público en general, para recorrer juntos más de tres kilómetros en procesión durante dos etapas en dos días, mientras que el domingo se estima una asistencia de unos 4.000 fieles.
El Señor de los Milagros constituye la manifestación católica más significativa del Perú. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando un esclavo proveniente de Angola pintó en una pared de adobe en Lima la imagen de Cristo crucificado, la cual permaneció intacta de forma milagrosa tras los terremotos que destruyeron la ciudad en 1655 y 1687.
Recorrido para este fin de semana en Perú:
- Sábado 18 de octubre: el anda sale de Las Nazarenas para su recorrido por el Centro de Lima, visitando la Plaza Mayor y recibiendo homenajes de instituciones del Estado.
- Domingo 19 de octubre: desde la Iglesia del Carmen, la procesión pasará por el Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara, recorriendo los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, en La Victoria. Se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia y el retorno a Las Nazarenas.
