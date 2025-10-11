Más de 100 viviendas resultaron afectadas por el incendio que arrasó toda una manzana de casas de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Los bomberos continúan en la zona enfriando los puntos críticos y verificando que no haya riesgo de reactivación del fuego tras informar que las llamas fueron confinadas.

El Jefe Departamental de los Bomberos de Lima Sur, Jaima Palacios, informó que durante las operaciones detectaron un taller clandestino de pirotécnicos, lo cual dificultó las tareas del apagado de incendio.

Alrededor de 200 a 300 personas quedaron damnificadas tras el incendio en Pamplona Alta. Foto: Julio Reaño / @photo.gec

El fuego se propagó desde las 5:30 p.m. aproximadamente en el cruce de la calle 28 de julio y la avenida Centenario, por lo que al lugar llegaron al menos 18 unidades del Cuerpo General de los Bomberos, que lograron confinar el fuego luego de cuatro horas de trabajo. Aunque en el lugar quedaron pequeñas llamas, los bomberos continuaron en la zona para evitar su reactivación.

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Durich Francisco Whittembury, dijo que el fuego habría afectado entre 80 y 90 viviendas según información preliminar del cuerpo de Bomberos. “Se va a evaluar cuando se haya extinguido el incendio y se hará la remoción de los escombros a las 7 de la mañana (del domingo)”, dijo.

Luego de cuatro horas de trabajo ininterrumpido, los Bomberos confinaron voraz incendio en Pamplona Alta. Foto: Julio Reaño/GEC

Los vecinos que han quedado sin vivienda serán trasladados al estadio IPD de SJM, pero por el momento les entregaron carpas para pasar la noche alrededor de la zona siniestrada mientras las autoridades culminan con su empadronamiento.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que se brindará asistencia humanitaria, acompañamiento psicosocial y medidas de protección a las personas damnificadas.

Presidente José Jerí acudió a la zona del siniestro. Foto: GEC

El presidente de transición José Jerí Oré llegó hasta la zona afectada para coordinar la atención multisectorial y aseguró que el incendio ya fue controlado.

Afirmó que se evaluará qué medidas complementarias se implementarán en los próximos días para que las personas afectadas puedan recuperar lo que han perdido este 11 de octubre.

Asimismo, evitó pronunciarse sobre la constitución de su nuevo gabinete ministerial y solo dijo que lo “están construyendo”.

Damnificados serán trasladados hacia un estadio en SJM. Foto: Fernando Sangama / @ photo.gec

El Ministerio de Salud confirmó que fueron seis las personas afectadas por el fuego o la inhalación del humo tóxico, pero todas se encuentran estables.

Además, unas 300 personas resultaron damnificadas y muchas de ellas no lograron rescatar a sus mascotas del fuego, por lo que se hallan muy afectadas por la pérdida de sus viviendas y sus animales de compañía.

Aún no hay información oficial sobre el origen del incendio, pero luego de dar resguardo a los damnificados se realizarán las investigaciones respectivas.