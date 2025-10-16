El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, pidió al presidente de la República, José Jerí, ordenar el cierre del Centro Histórico de Lima, ante la posibilidad del desarrollo de nuevas protestas contra el gobierno y el Congreso.

Durante conferencia de prensa realizada tras el balance oficial de 89 policías heridos, más de 20 civiles lesionados -dos de ellos de gravedad- y la muerte del músico Eduardo Ruiz Sáenz en la Plaza Francia, Reggiardo pidió que se disponga de esta medida debido a la crisis social que se vive.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El burgomaestre indicó que este pedido tiene un marco legal, en referencia al acuerdo del Concejo Metropolitano establecido en febrero de 2023, el cual declara la intangibilidad del Centro Histórico para el desarrollo de concentraciones públicas que pongan en riesgo la seguridad.

Esta normativa especifica un área intangible de 10.32 km2, que recorre parte de las avenidas Alfonso Ugarte, vía de Evitamiento, jirones El Águila y Cecilia del Risco, avenidas Prolongación Tacna, Alcázar y Plácido Jiménez, calle París, avenidas Nicolás Ayllón, Paseo de la República, 28 de Julio, Guzmán Blanco, Brasil y Arica, así como la Vía Expresa Grau.

“Le pido de manera muy cordial al presidente de la República, en mi condición de alcalde metropolitano de Lima, que implemente los dispositivos legales que correspondan, sobre todo los dispositivos policiales, para que de una vez por todas, en el marco de la ordenanza de fecha 15 de febrero del 2023 (...) que disponga un operativo, un marco policial correspondiente para que se cierre el centro de la ciudad hasta que se retome el control”, manifestó Renzo Reggiardo.

El alcalde señaló que, con esta medida se busca no “lamentar más muertes”, pues afirmó que se estaría preparando una nueva manifestación para este jueves 16 de octubre.

Precisamente, este jueves el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes fue el autor del disparo que provocó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, músico que se hallaba en la Plaza Francia, en el Centro de Lima.

Cámaras de seguridad captaron preciso momento en el que disparan contra manifestante cerca de la plaza Francia | Video: América Noticias

Dentro de la zona intangible a la que alude Reggiardo, se encuentran el Palacio de Gobierno, el Congreso de la República, el Palacio Municipal, las plazas de Armas, San Martín, Bolívar, Dos de Mayo, Ramón Castilla, Bolognesi, Alameda de los Descalzos, cuartel militar Barbones, Hospital Almenara, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, la iglesia María Auxiliadora, el Hospital Arzobispo Loayza, entre otros.

El alcalde también informó sobre el balance elaborado por las áreas técnicas municipales, que detalla que las pérdidas correspondientes a daños en bienes de ornato, mobiliario urbano y elementos de señalización alcanzan un monto superior a S/93 901.20.