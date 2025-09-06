Las bajas temperaturas propias del invierno 2025 en nuestro país continúan afectando a diversas regiones, exponiendo a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes a padecimientos respiratorios. De hecho, en algunas zonas se han presentado valores históricos en la temperatura, siendo los animales y la población los más afectados. En ese sentido, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó la presencia de precipitaciones junto a descargas eléctricas en Lima y otras regiones del país, lo que ha instado a la población a que tomen sus precauciones a fin de evitar daños o perjuicios. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ZONAS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LAS PRECIPITACIONES Y DESCARGAS ELÉCTRICAS, SEGÚN SENAMHI?

A través de un aviso meteorológico publicado en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó a la población sobre la presencia de precipitaciones de nivel moderado a fuerte intensidad. Eso no es todo, estos eventos, que iniciarán a partir del jueves 4 de septiembre, llegarán acompañados de fuertes ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h y descargas eléctricas en diversas regiones del país.

#Ahora #Senamhi #MINAM Sierra sur presenta precipitaciones con descargas eléctricas según aviso meteorológico. Se espera estas condiciones persistan en las próximas horas. https://t.co/l9MNGPK5GM pic.twitter.com/nAl6wHiwhg — Senamhi (@Senamhiperu) September 4, 2025

Asimismo, se prevé la caída de granizo en áreas situadas a más de 2800 m.s.n.m., así como la presencia de nevadas en localidades por encima de los 4000 m.s.n.m. en la sierra central y sur. En cuanto a los lugares posiblemente afectados por las lluvias son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín. Por consiguiente, el Senamhi recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones ante la presencia de estos eventos meteorológicos.

¿CUÁNDO INICIA LA PRIMAVERA EN PERÚ?

A poco de finalizar el invierno en nuestro país, se prevé que durante estos días los vientos del sur incrementen la humedad, generen neblinas y provoquen una baja en las temperaturas principalmente en las noches. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la primavera comenzará oficialmente el lunes 22 de septiembre a la 1:00 p. m., lo cual coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Es decir, esto se produce cuando el Sol se ubica de manera directa sobre el ecuador de la Tierra, generando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración.

Por su parte, de acuerdo con el experto en meteorología Erick Rojas, en primavera los días presentan un mayor brillo solar, especialmente en los distritos ubicados en Lima Norte y Lima Este. De esta manera, el Senamhi instó a la ciudadanía a tomar sus precauciones ante los posibles cambios bruscos, así como a mantenerse informados a través de los avisos oficiales sobre las próximas condiciones meteorológicas en la capital y otras partes del país. Es importante mencionar que dicha estación en Perú tiene una duración de casi tres meses, por lo que el próximo 21 de diciembre de 2025 inicia oficialmente el verano.