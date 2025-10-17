Una menor awajún de 16 años, identificada como Ana Marialuz Petsai Etsa, fue reportada como desaparecida por la ronda indígena de la comunidad nativa Nueva Santa Rosa, en el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, región Loreto. Sus familiares temen que haya sido captada para un presunto caso de trata de personas con fines de explotación, pues una mujer la habría contactado por redes sociales para trasladarla hacia Colombia.

La denuncia a la que accedimos señala que el pasado lunes 13 de octubre de 2025, los padres de la menor denunciaron la desaparición de la adolescente, quien salió de su domicilio sin indicar destino.

Al día siguiente, la menor habría establecido comunicación a través de su cuenta personal de Facebook con el usuario “Libra Chato Yasemar Gle Tuchia”, la expareja sentimental de la menor, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público y el Centro de Emergencia Mujer Datem del Marañón.

Según la versión brindada por el escolar, la menor le manifestó mediante mensajes y audios que actualmente se encontraba en la ciudad de Iquitos, a donde habría llegado con la intención de trabajar. En dicha conversación, la menor refirió que conoció a una señora de nombre Kelly Guerrero Prado, quien la trasladó en su propia movilidad desde la comunidad hasta la ciudad de Iquitos, y que posteriormente planeaba llevarla a Colombia.

“La menor también advirtió a su expareja que dejaría de responderle y lo bloquearía si continuaba llamándola, evidenciando que podría estar siendo controlada o influenciada por terceros”, indica la denuncia presentada por la ronda indígena y campesina.

Ante esta situación, esta persona reenvió al presidente de la ronda Elvin Etsa Ayui las capturas de pantalla, audios, fotografías y el número telefónico 950 946 717 como prueba de la conversación, con la finalidad de alertar a las autoridades comunales y familiares.

“Hasta la fecha, se desconoce el paradero exacto de la menor y de la señora Kelly Guerrero Prado, por lo que se presume un posible delito de trata de personas o secuestro con fines de explotación, conforme a los artículos 152° y 153° del Código Penal Peruano" , señala el reporte de denuncia de las autoridades comunales.

Ante ello, desde la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas - CORPI SL señala que la denuncia fue presentada las autoridades competentes de la región Loreto, por lo que exigen la activación inmediata del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la intervención del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, la INTERPOL, la Policía Nacional del Perú y la Defensoría del Pueblo, para garantizar su pronta ubicación y protección.

“La vida y seguridad de las niñas indígenas deben ser prioridad del Estado. Cualquier información que contribuya a su ubicación puede ser comunicada a las autoridades locales”, manifiesta CORPI SL.