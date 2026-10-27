Renzo Reggiardo viene dialogando con Rafael López Aliaga para efectivizar transferencia de gestión. (Foto: EC)
Renzo Reggiardo viene dialogando con Rafael López Aliaga para efectivizar transferencia de gestión. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que ha sostenido conversaciones extraoficiales con el candidato a primer regidor a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga para abordar el proceso de transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aunque aún no se oficializan los resultados de las Elecciones Municipales.

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