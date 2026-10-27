El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que ha sostenido conversaciones extraoficiales con el candidato a primer regidor a la Alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga para abordar el proceso de transferencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aunque aún no se oficializan los resultados de las Elecciones Municipales.

“ Hemos venido conversando extraoficialmente tomando nota de temas pendientes como el Fenómeno El Niño ”, señaló Reggiardo en declaraciones al podcast Siempre a las 8, conducido por Jimmy Chinchay.

El burgomaestre explicó que los diálogos con López Aliaga, candidato a primer regidor, han sido preliminares y buscan adelantar las coordinaciones para el cambio de gestión, a la espera de que se oficialicen los resultados electorales.

“ Hemos tenido conversaciones muy preliminares para ver la forma que se pueda acelerar esta transferencia hasta que salgan los resultados oficiales y poder contar con los tres representantes que él tiene que designar, espero que se haga en los próximos días ”, sostuvo.

Reggiardo también manifestó su preocupación por las demoras en la proclamación de los resultados y cuestionó el desempeño del sistema electoral.

“Es una pena que nuestro sistema electoral genere tanta reacción contraria de parte de la población, porque se lo han ganado a pulso, porque han desarrollado elecciones de manera irregular. Ahora seguimos con la misma disyuntiva de siempre, resultados impugnados, postergación de actas, postergación de la oficialización y esto trae consecuencias”, afirmó.

En esa línea, indicó que la transferencia municipal debe realizarse mediante una comisión que será puesta a disposición de quien resulte ganador una vez que se conozcan los resultados oficiales.

“Lo que queremos es ser lo más transparentes posible dando cuenta a quien asuma funciones en los próximos días”, agregó.

López Aliaga

Las declaraciones de Reggiardo se producen luego de que López Aliaga señalara, en una entrevista con El Comercio, que ya había comenzado a realizar coordinaciones informales con el alcalde de Lima para abordar asuntos urgentes de la ciudad, entre ellos las medidas frente al fenómeno de El Niño.

“Lo que he hecho de manera informal –porque no me queda otra– es comunicarme con Renzo Reggiardo para que nos permita trabajar de una buena vez. El dengue no espera, hay que vacunar a la población. El Niño que está viniendo va a ser mucho peor que el del 83”, manifestó López Aliaga.