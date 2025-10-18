La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó los desvíos y modificaciones en las rutas del transporte público que estarán vigentes hoy sábado 18 y domingo 19 de octubre con motivo de las procesiones del Señor de los Milagros. El objetivo de estas medidas es facilitar el desplazamiento seguro de los fieles y garantizar el orden vehicular en el Centro Histórico de Lima y sus alrededores.

Metropolitano

Durante ambos días, el servicio regular A circulará por la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, con parada en la estación El Peruano–Quilca. En tanto, el servicio C llegará solo hasta la estación Central. Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente según el avance de la procesión. Los servicios Expresos y el Regular B operarán con normalidad. El servicio Lechucero también seguirá el mismo desvío del Regular A si la Policía Nacional dispone el cierre de vías durante la madrugada.

Plan de ruta del Metropolitano del sábado 18.

Plan de ruta del Metropolitano del domingo 19.

Corredor Azul

El sábado 18 de octubre, los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Morro de Arica, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola, para luego retomar su recorrido habitual por Garcilaso de la Vega, en dirección a Barranco y Miraflores. El servicio extraordinario 08 llegará solo hasta el jirón Washington, retomando por las avenidas Uruguay y Venezuela.

Plan de ruta del corredor Azul del sábado 18.

Plan de ruta del corredor Azul del domingo 19.

Corredor Morado

Mientras la procesión avance por la avenida Abancay, los servicios 404 y 405 circularán por el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau hacia Magdalena y San Isidro. En sentido contrario, lo harán por Miguel Grau y el jirón Huánuco. El servicio 406 operará por las avenidas Tacna y Garcilaso de la Vega.

Plan de ruta del corredor Morado del domingo 19.

Mientras tanto, el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con Prolongación Tacna, en el Rímac.

Plan de ruta del corredor Morado (412) del sábado 18.

Plan de ruta del corredor Morado (412) del domingo 19.

AeroDirecto Centro

Solo el domingo 19, este servicio circulará por los jirones Chancay, Zepita y Cañete, además de la avenida Nicolás de Piérola, con dirección al aeropuerto Jorge Chávez. En retorno, llegará hasta Nicolás de Piérola, a la altura del jirón Chancay, donde se ubicará temporalmente su paradero inicial y final.

Plan de ruta del AeroDirecto del domingo 19.

Rutas convencionales

Los servicios tradicionales del transporte urbano usarán vías alternas como las avenidas 9 de Octubre, Miguel Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, Sebastián Llorente y Argentina, además de los jirones Áncash, Huanta, Junín, Huánuco y Jauja, entre otros.

Cabe recordar que la imagen del Señor de los Milagros saldrá del Santuario de Las Nazarenas este sábado 18, pernoctará en el Monasterio Virgen del Carmen en Barrios Altos, y el domingo 19 iniciará su retorno al templo, continuando con su tradicional recorrido de octubre.